Um homem de 40 anos sofreu ferimentos graves na boca após passar mal e cair com sua bicicleta motorizada na tarde deste sábado, 20, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.
Segundo testemunhas, a vítima trabalha em uma casa de materiais de construção e havia saído do serviço. Ele chegou a comer antes de sair e estava seguindo para sua residência, que também fica no bairro. Durante o trajeto, o homem teria passado mal, perdido o controle da motocicleta e caído próximo à calçada.
Com a queda, ele bateu com força a parte frontal do capacete na calçada. O impacto foi tão intenso que a frente do capacete chegou a quebrar. A vítima sofreu um ferimento grave na boca, com intenso sangramento, e ficou desacordada no local.
Moradores que estavam próximos e a condutora de um carro que seguia logo atrás prestaram os primeiros socorros e acionaram o resgate. Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e encontrou a vítima recuperando a consciência.
Após os atendimentos iniciais, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca. O estado de saúde atual não foi informado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.