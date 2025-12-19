19 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MUITA ÁGUA

Chuva atrasa pouso e avião do Magalu dá voltas no céu de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Flightradar24
Infográfico do Flightradar24 mostra as voltas que o avião deu no céu francano
Infográfico do Flightradar24 mostra as voltas que o avião deu no céu francano

Um avião do Magazine Luiza, com prefixo PP-MLZ, precisou permanecer em voo por cerca de uma hora antes de conseguir pousar na tarde desta sexta-feira, 19, no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca.

De acordo com informações do site Flightradar24, a aeronave decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 16h21. Ao chegar ao espaço aéreo de Franca, o clima estava completamente fechado e o avião não conseguiu pousar imediatamente, passando a realizar várias voltas no céu da cidade.

Ainda segundo o monitoramento, o piloto fez ao menos três tentativas de aproximação da pista. Após as manobras, o pouso foi realizado com segurança às 18h29.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), durante a chuva que atingiu a cidade, caíram mais de 30 mm em menos de duas horas.

Não há informações sobre quem ocupava o avião naquele momento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários