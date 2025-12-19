Um avião do Magazine Luiza, com prefixo PP-MLZ, precisou permanecer em voo por cerca de uma hora antes de conseguir pousar na tarde desta sexta-feira, 19, no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca.
De acordo com informações do site Flightradar24, a aeronave decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 16h21. Ao chegar ao espaço aéreo de Franca, o clima estava completamente fechado e o avião não conseguiu pousar imediatamente, passando a realizar várias voltas no céu da cidade.
Ainda segundo o monitoramento, o piloto fez ao menos três tentativas de aproximação da pista. Após as manobras, o pouso foi realizado com segurança às 18h29.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), durante a chuva que atingiu a cidade, caíram mais de 30 mm em menos de duas horas.
Não há informações sobre quem ocupava o avião naquele momento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.