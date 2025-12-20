Um motociclista que transportava uma passageira sofreu uma queda na manhã deste sábado, 20, no bairro Estação, em Franca. A moto derrapou devido ao asfalto molhado, provocando o acidente na rua General Teles, no sentido Centro.
Um Chevrolet Classic, que seguia à frente, reduziu a velocidade ao se aproximar do semáforo, que havia fechado. O motociclista, que vinha logo atrás, tentou frear, mas a moto derrapou e os dois ocupantes caíram ao chão.
Por pouco, a motocicleta não atingiu a traseira do carro. Apesar do susto, o condutor e a garupa se levantaram rapidamente e sofreram apenas ferimentos leves.
As pessoas que estavam no carro desceram, e comerciantes próximos se aproximaram para prestar ajuda e verificar se o casal estava bem. Não houve necessidade de atendimento médico no local.
