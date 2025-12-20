A moto de um entregador de Franca, furtada na noite de quarta-feira, 17, no bairro Mundo Novo, ainda não havia sido localizada até este sábado, 20. O veículo é a principal ferramenta de trabalho da vítima, que disse estar desesperada, já que, além de ficar sem renda, ainda tem parcelas da moto a pagar.

Segundo o entregador, o furto aconteceu por volta das 20h30. Ele chegou em casa e estacionou a moto na via, em frente à residência, como fazia diariamente. Poucos minutos depois, ao retornar ao local, percebeu que a motocicleta havia sido levada.

“Tenho as parcelas da moto para pagar e ela era minha única fonte de renda. Estou desesperado”, desabafou o trabalhador.