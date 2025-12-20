A moto de um entregador de Franca, furtada na noite de quarta-feira, 17, no bairro Mundo Novo, ainda não havia sido localizada até este sábado, 20. O veículo é a principal ferramenta de trabalho da vítima, que disse estar desesperada, já que, além de ficar sem renda, ainda tem parcelas da moto a pagar.
Segundo o entregador, o furto aconteceu por volta das 20h30. Ele chegou em casa e estacionou a moto na via, em frente à residência, como fazia diariamente. Poucos minutos depois, ao retornar ao local, percebeu que a motocicleta havia sido levada.
“Tenho as parcelas da moto para pagar e ela era minha única fonte de renda. Estou desesperado”, desabafou o trabalhador.
A motocicleta furtada é uma Honda CG 160 Fan, de cor preta, que estava com uma capa azul no tanque, detalhe que pode ajudar na identificação. O entregador acredita que os criminosos possam ter retirado a capa logo após o furto, já que a cor original do veículo é preta. "Provavelmente, a primeira coisa que fizeram foi retirar a capa; a cor original da moto é preta."
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a moto não foi recuperada e as buscas continuam.
O entregador pede ajuda da população de Franca e região. Qualquer informação pode ser fundamental para localizar o veículo.
Informações sobre o paradeiro da motocicleta, de placa FUF6A76, podem ser repassadas pelos telefones (16) 98816-7660 ou (16) 99443-2551. Denúncias também podem ser feitas à Polícia Militar pelo 190 ou diretamente na delegacia mais próxima.
A polícia segue com as investigações e reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.