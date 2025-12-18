O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a Operação Mercado Cativo para investigar um suposto esquema de fraude em licitações e compras públicas na Prefeitura de Pedregulho, a 41 km de Franca. Os supostos desvios ocorreram entre 2022 e 2025.

A operação do MP de Pedregulho, em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e à Lavagem de Dinheiro) de Franca, Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil, aponta para a atuação coordenada de servidores públicos e empresários.

O esquema visava direcionar contratos para empresas específicas, criando um "ambiente artificialmente fechado" nas contratações, segundo o MP. As investigações revelaram que os produtos adquiridos pelo município eram vendidos com valores superfaturados. E, em muitos casos, as quantidades entregues eram inferiores às especificadas nos contratos.