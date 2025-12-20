Veja o obituário deste sábado, 20, em Franca:
Nome: Dulce Helena Alves Domingos
- Idade: 69 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 6
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Nélio Falcucci
- Idade: 80 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 9
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino (MG)
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: José Francisco de Souza
- Idade: 81 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 8
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Eurípedes Constantino
- Idade: 80 anos
- Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aparecida Prizantelli Barbosa
- Idade: 91 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Abadia da Silva Idade: 61 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 7
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Olinda Luiza dos Santos
- Idade: Não informada
- Local do velório: Patrocínio Paulista
- Funerária: Tedesco
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
- Horário previsto do sepultamento: 16h30
