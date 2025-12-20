20 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Baccelli/GCN
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 20, em Franca:

Nome: Dulce Helena Alves Domingos

  • Idade: 69 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 6
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Nélio Falcucci

  • Idade: 80 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 9
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino (MG)
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: José Francisco de Souza

  • Idade: 81 anos 
  • Local do velório: São Vicente, sala 8
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Eurípedes Constantino

  • Idade: 80 anos 
  • Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aparecida Prizantelli Barbosa

  • Idade: 91 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Abadia da Silva Idade: 61 anos

  • Local do velório: São Vicente, sala 7
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Olinda Luiza dos Santos

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Patrocínio Paulista
  • Funerária: Tedesco
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
  • Horário previsto do sepultamento: 16h30

