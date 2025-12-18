18 de dezembro de 2025
Logo Sampi
SEM MOVIMENTO

Postos que tiveram bombas lacradas seguem fechados em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo/12.12.2025/GCN
Postos da Rede Rodoil seguem com as bombas lacradas em Franca
Postos da Rede Rodoil seguem com as bombas lacradas em Franca

Os dois postos de combustíveis de Franca que tiveram as bombas lacradas pela fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo continuam fechados uma semana depois da operação. A interdição das bombas ocorreu no último dia 11 de dezembro.

Os estabelecimentos são da Rede Rodoil, com duas unidades na cidade, na avenida Hélio Palermo, no Parque São Jorge, e outra na avenida Chico Júlio, na região do bairro da Estação.

Os estabelecimentos informaram que o motivo da lacração decorreu em virtude da expiração do prazo de inscrição estadual. Nesta quinta-feira, 18, funcionários disseram à reportagem que a situação referente à documentação já foi regularizada, dependendo apenas do despacho dos órgãos responsáveis para voltar ao funcionamento normal.

Mesmo com os postos fechados há uma semana, é grande a procura dos clientes em busca de abastecer seus veículos, uma vez que a rede é notada por comercializar combustíveis mais baratos na cidade em relação aos outros estabelecimentos.

