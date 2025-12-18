Os dois postos de combustíveis de Franca que tiveram as bombas lacradas pela fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo continuam fechados uma semana depois da operação. A interdição das bombas ocorreu no último dia 11 de dezembro.
Os estabelecimentos são da Rede Rodoil, com duas unidades na cidade, na avenida Hélio Palermo, no Parque São Jorge, e outra na avenida Chico Júlio, na região do bairro da Estação.
Os estabelecimentos informaram que o motivo da lacração decorreu em virtude da expiração do prazo de inscrição estadual. Nesta quinta-feira, 18, funcionários disseram à reportagem que a situação referente à documentação já foi regularizada, dependendo apenas do despacho dos órgãos responsáveis para voltar ao funcionamento normal.
Mesmo com os postos fechados há uma semana, é grande a procura dos clientes em busca de abastecer seus veículos, uma vez que a rede é notada por comercializar combustíveis mais baratos na cidade em relação aos outros estabelecimentos.
