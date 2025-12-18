Uma boa notícia para o bolso dos motoristas de Franca. A partir de 2026, motocicletas de até 180 cilindradas estarão isentas do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). São quase 60 mil motocicletas registradas na cidade.

O projeto de lei foi aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em sessão extraordinária nessa quarta-feira, 17. A medida deve beneficiar milhares de francanos, especialmente trabalhadores que utilizam a moto como principal meio de transporte para as fábricas de calçados ou como ferramenta de trabalho em serviços de entrega.

Impacto na economia local

A medida tende a beneficiar grande parte dos entregadores, mototaxistas e trabalhadores autônomos que dependem da motocicleta como instrumento diário de sustento. Em todo o Estado, a isenção alcançaria 2,4 milhões de veículos, o equivalente a 53% da frota paulista. Em Franca, 58.645 motocicletas estão registradas em sua frota ativa, segundo dados oficiais.