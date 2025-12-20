A Francana, que se prepara para a Série A3 do Campeonato Paulista, disputa jogo-treino contra o Uberlândia (MG) neste sábado, 20, às 10h, no estádio municipal Mário José Pereira Júnior, em Restinga.

As duas equipes deverão se enfrentar em uma segunda partida, mas sem data ainda definida. O Uberlândia se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro de 2026.

A Francana ainda não anunciou oficialmente seu treinador para a A3. Os trabalhos vêm sendo comandados pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Luís Gustavo, o "Viola".