20 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREPARATIVOS

Francana disputa jogo-treino contra o Uberlândia neste sábado

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Francana
Da esquerda para a direita: Bruno Henrique, Rodrigão e Marquinhos durante treino
Da esquerda para a direita: Bruno Henrique, Rodrigão e Marquinhos durante treino

A Francana, que se prepara para a Série A3 do Campeonato Paulista, disputa jogo-treino contra o Uberlândia (MG) neste sábado, 20, às 10h, no estádio municipal Mário José Pereira Júnior, em Restinga.

As duas equipes deverão se enfrentar em uma segunda partida, mas sem data ainda definida. O Uberlândia se prepara para a disputa do Campeonato Mineiro de 2026.

A Francana ainda não anunciou oficialmente seu treinador para a A3. Os trabalhos vêm sendo comandados pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Luís Gustavo, o "Viola".

A Francana estreia na A3 em 25 de janeiro, contra o Catanduva, no estádio do "Lanchão", em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários