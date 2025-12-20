A Orquestra Sinfônica de Franca volta a se apresentar na Catedral Nossa Senhora da Conceição neste domingo, 21, logo após a missa das 19h. O concerto especial de Natal marca o retorno do grupo à Igreja Matriz após três anos sem apresentações no local.

A apresentação integra a programação natalina de Franca e será regida pelo maestro Nazir Bittar. O concerto carrega um significado simbólico para a comunidade católica, ao unir música, espiritualidade e o período de preparação para a data religiosa.

O bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, destacou a importância da música neste momento do calendário cristão e da presença da orquestra na Catedral.