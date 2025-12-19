Um motociclista de 67 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 19, na avenida Alonso y Alonso, em Franca. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 150 e um carro BYD utilizado para transporte por aplicativo, que levava passageiros no momento do impacto.
Câmeras de segurança de uma loja de artigos esportivos flagraram o acidente. As imagens mostram que os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via quando o carro, que trafegava pela faixa da esquerda, atingiu a traseira da motocicleta com a parte frontal direita.
De acordo com o condutor do carro de aplicativo, o motociclista teria invadido a faixa da esquerda e entrado repentinamente à sua frente, o que teria provocado a colisão. No entanto, as imagens registradas pelas câmeras serão analisadas pela polícia para apurar as circunstâncias do acidente e definir as responsabilidades.
Com o impacto, o motociclista caiu ao chão e ficou desorientado por alguns instantes, mas recuperou a consciência ainda no local. Ele apresentava quadro estável no momento do atendimento.
O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" de Franca. A Polícia Militar também esteve no local, organizou o trânsito e registrou a ocorrência.
