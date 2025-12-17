18 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
DESFECHO

Adolescente desaparecida é encontrada na rodoviária de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Kettelyn Danielly Pedrozo, de 16 anos
A adolescente Kettelyn Danielly Pedrozo, de 16 anos, foi encontrada na noite desta quarta-feira, 17, em Franca, após a família registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento.

Kettelyn estava desaparecida desde terça-feira, 16, por volta das 13h. Ela teria saído de casa, na Vila Integração, após uma discussão familiar.

Após informações recebidas pela família, Kettelyn foi encontrada na Rodoviária de Franca, localizada no Residencial Baldassari. Segundo a mãe, Anelize Costa Pedrozo, a menina estava chorando quando foi encontrada.

"Ela estava chorando, com fome, estava sem tomar banho. A gente vai levá-la ao médico agora para ver se está tudo bem", disse.

Anelize citou que a filha deverá passar por acompanhamento psicológico para entender o que está acontecendo. A menina não soube dizer como chegou ao local.

“Ela não falou direito ainda, coisa com coisa. Disse que só foi andando e que não sabia nem como achava o lugar”, finalizou Anelize.

Leia mais: Menina de 16 anos desaparece em Franca: 'estamos desesperados'

