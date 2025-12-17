A adolescente Kettelyn Danielly Pedrozo, de 16 anos, foi encontrada na noite desta quarta-feira, 17, em Franca, após a família registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento.

Kettelyn estava desaparecida desde terça-feira, 16, por volta das 13h. Ela teria saído de casa, na Vila Integração, após uma discussão familiar.

Após informações recebidas pela família, Kettelyn foi encontrada na Rodoviária de Franca, localizada no Residencial Baldassari. Segundo a mãe, Anelize Costa Pedrozo, a menina estava chorando quando foi encontrada.