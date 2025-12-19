O Sesi Franca Basquete disputará uma sequência de oito jogos em casa, no ginásio "Pedrocão", nos próximos dias. De acordo com o calendário, serão seis partidas pelo NBB (Novo Basquete Brasil) e duas pela BCLA (Basketball Champions League Americas).

Primeiramente, serão quatro jogos pela reta final do primeiro turno, a começar pelo Bauru, neste sábado, 20, às 17h, em casa. Depois, recebe o Mogi, dia 23; o Brasília, dia 27; e o Rio Claro, dia 29.

O Sesi Franca busca se manter no G4 do nacional e se prepara para a partida deste sábado contra o tradicional rival. "O Bauru vem crescendo no NBB, assim como nossa equipe também. Vamos buscar ditar o ritmo, minimizar o volume de jogo dos principais jogadores do adversário para tentar mais uma vitória no NBB", disse o técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia.