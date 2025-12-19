19 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Sesi Franca tem oito jogos seguidos em casa pelo NBB e BCLA

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Ala David Jackson durante arremesso em treino do Sesi Franca Basquete no ginásio Pedrocão, em Franca
Ala David Jackson durante arremesso em treino do Sesi Franca Basquete no ginásio Pedrocão, em Franca

O Sesi Franca Basquete disputará uma sequência de oito jogos em casa, no ginásio "Pedrocão", nos próximos dias. De acordo com o calendário, serão seis partidas pelo NBB (Novo Basquete Brasil) e duas pela BCLA (Basketball Champions League Americas).

Primeiramente, serão quatro jogos pela reta final do primeiro turno, a começar pelo Bauru, neste sábado, 20, às 17h, em casa. Depois, recebe o Mogi, dia 23; o Brasília, dia 27; e o Rio Claro, dia 29.

O Sesi Franca busca se manter no G4 do nacional e se prepara para a partida deste sábado contra o tradicional rival. "O Bauru vem crescendo no NBB, assim como nossa equipe também. Vamos buscar ditar o ritmo, minimizar o volume de jogo dos principais jogadores do adversário para tentar mais uma vitória no NBB", disse o técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia.

Na sequência, pelo returno da competição nacional, recebe o Osasco, dia 8 de janeiro, e o Pinheiros, dia 10 de janeiro.

Já pela BCLA, o Sesi Franca sediará a segunda janela da competição, com jogos diante da Universidad de Concepción, do Chile, e do Independiente de Córdoba, da Argentina, nos dias 14 e 16 de janeiro.

