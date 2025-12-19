O Sesi Franca Basquete disputará uma sequência de oito jogos em casa, no ginásio "Pedrocão", nos próximos dias. De acordo com o calendário, serão seis partidas pelo NBB (Novo Basquete Brasil) e duas pela BCLA (Basketball Champions League Americas).
Primeiramente, serão quatro jogos pela reta final do primeiro turno, a começar pelo Bauru, neste sábado, 20, às 17h, em casa. Depois, recebe o Mogi, dia 23; o Brasília, dia 27; e o Rio Claro, dia 29.
O Sesi Franca busca se manter no G4 do nacional e se prepara para a partida deste sábado contra o tradicional rival. "O Bauru vem crescendo no NBB, assim como nossa equipe também. Vamos buscar ditar o ritmo, minimizar o volume de jogo dos principais jogadores do adversário para tentar mais uma vitória no NBB", disse o técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia.
Na sequência, pelo returno da competição nacional, recebe o Osasco, dia 8 de janeiro, e o Pinheiros, dia 10 de janeiro.
Já pela BCLA, o Sesi Franca sediará a segunda janela da competição, com jogos diante da Universidad de Concepción, do Chile, e do Independiente de Córdoba, da Argentina, nos dias 14 e 16 de janeiro.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.