19 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca
RECONHECIMENTO

Francano Estêvão está entre os 100 melhores jogadores do mundo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Estêvão beija a bola antes de cobrar e anotar gol de pênalti pelo Chelsea
Estêvão beija a bola antes de cobrar e anotar gol de pênalti pelo Chelsea

O talento nascido em Franca continua ganhando o mundo. O jornal britânico The Guardian divulgou nesta sexta-feira, 19, a lista completa dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo, e o atacante Estêvão figura na 59ª posição.

O atleta do Chelsea (ING) é um dos nove brasileiros presentes no ranking, posicionando-se à frente de nomes conhecidos como Bruno Guimarães (69º) e Antony (97º).

Números de uma ascensão meteórica

Em 2025, ainda vestindo a camisa do Palmeiras, o atacante teve uma temporada com 12 gols marcados em 37 jogos disputados. O desempenho incluiu participação na Copa Libertadores, com 4 gols em 5 jogos, e no Campeonato Paulista, onde balançou as redes 5 vezes em 14 partidas.

Já na Europa, atuando pelo Chelsea, o francano mostra rápida adaptação à Inglaterra. As estatísticas mostram cinco gols marcados em 21 jogos disputados. O destaque fica para sua performance na UEFA Champions League, onde mantém uma média alta de participações em gols: são três em apenas cinco jogos e uma nota média de 7,08, segundo o portal de estatísticas Sofascore.

Brasileiros

O melhor brasileiro da lista é Raphinha, do Barcelona, que ocupa a 8ª colocação geral. Além dele, Vini Jr (22º) e Gabriel Magalhães (29º) aparecem no top 30.

Curiosamente, o jornal britânico aponta Arrascaeta (87º) como o único jogador da lista a atuar no Brasil.

Confira a posição dos brasileiros:

  • 8º - Raphinha (Barcelona, Espanha)
  • 22º - Vini Junior (Real Madrid, Espanha)
  • 29º - Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
  • 42º - Marquinhos (PSG, França)
  • 49º - Alisson (Liverpool, Inglaterra)
  • 59º - Estêvão (Chelsea, Inglaterra)
  • 69º - Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
  • 72º - João Pedro (Chelsea, Inglaterra)
  • 97º - Antony (Real Betis, Espanha)

Líderes 

O título de melhor do mundo ficou com Ousmane Dembélé (PSG), seguido por Lamine Yamal (Barcelona) e Vitinha (PSG).

