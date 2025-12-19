O talento nascido em Franca continua ganhando o mundo. O jornal britânico The Guardian divulgou nesta sexta-feira, 19, a lista completa dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo, e o atacante Estêvão figura na 59ª posição.
O atleta do Chelsea (ING) é um dos nove brasileiros presentes no ranking, posicionando-se à frente de nomes conhecidos como Bruno Guimarães (69º) e Antony (97º).
Números de uma ascensão meteórica
Em 2025, ainda vestindo a camisa do Palmeiras, o atacante teve uma temporada com 12 gols marcados em 37 jogos disputados. O desempenho incluiu participação na Copa Libertadores, com 4 gols em 5 jogos, e no Campeonato Paulista, onde balançou as redes 5 vezes em 14 partidas.
Já na Europa, atuando pelo Chelsea, o francano mostra rápida adaptação à Inglaterra. As estatísticas mostram cinco gols marcados em 21 jogos disputados. O destaque fica para sua performance na UEFA Champions League, onde mantém uma média alta de participações em gols: são três em apenas cinco jogos e uma nota média de 7,08, segundo o portal de estatísticas Sofascore.
Brasileiros
O melhor brasileiro da lista é Raphinha, do Barcelona, que ocupa a 8ª colocação geral. Além dele, Vini Jr (22º) e Gabriel Magalhães (29º) aparecem no top 30.
Curiosamente, o jornal britânico aponta Arrascaeta (87º) como o único jogador da lista a atuar no Brasil.
Confira a posição dos brasileiros:
- 8º - Raphinha (Barcelona, Espanha)
- 22º - Vini Junior (Real Madrid, Espanha)
- 29º - Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
- 42º - Marquinhos (PSG, França)
- 49º - Alisson (Liverpool, Inglaterra)
- 59º - Estêvão (Chelsea, Inglaterra)
- 69º - Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
- 72º - João Pedro (Chelsea, Inglaterra)
- 97º - Antony (Real Betis, Espanha)
Líderes
O título de melhor do mundo ficou com Ousmane Dembélé (PSG), seguido por Lamine Yamal (Barcelona) e Vitinha (PSG).
