O talento nascido em Franca continua ganhando o mundo. O jornal britânico The Guardian divulgou nesta sexta-feira, 19, a lista completa dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo, e o atacante Estêvão figura na 59ª posição.

O atleta do Chelsea (ING) é um dos nove brasileiros presentes no ranking, posicionando-se à frente de nomes conhecidos como Bruno Guimarães (69º) e Antony (97º).

Números de uma ascensão meteórica

Em 2025, ainda vestindo a camisa do Palmeiras, o atacante teve uma temporada com 12 gols marcados em 37 jogos disputados. O desempenho incluiu participação na Copa Libertadores, com 4 gols em 5 jogos, e no Campeonato Paulista, onde balançou as redes 5 vezes em 14 partidas.