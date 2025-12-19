As dívidas de contas de água entram na reta final do prazo para renegociação, com condições especiais para que os clientes regularizem a situação. A iniciativa integra o programa “Acertando suas Contas com a Sabesp” e segue até este sábado, 20, com atendimento nos postos da companhia, incluindo o de Franca.

Os descontos podem ir até 80% sobre o valor principal da dívida, ainda abatendo integralmente os juros, multas e correções monetárias. O pagamento poderá ser realizado à vista via Pix ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito.

O posto de Franca, que poderá ser utilizado para renegociações presenciais, funcionará neste sábado das 9h às 13h, com o objetivo de facilitar o atendimento aos clientes que querem adequar suas dívidas antes do encerramento da campanha.