19 de dezembro de 2025
TERMINA NESTE SÁBADO

Campanha oferece até 80% de desconto em contas de água atrasadas

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sabesp
Agência de atendimento da Sabesp no Jardim Redentor
Agência de atendimento da Sabesp no Jardim Redentor

As dívidas de contas de água entram na reta final do prazo para renegociação, com condições especiais para que os clientes regularizem a situação. A iniciativa integra o programa “Acertando suas Contas com a Sabesp” e segue até este sábado, 20, com atendimento nos postos da companhia, incluindo o de Franca.

Os descontos podem ir até 80% sobre o valor principal da dívida, ainda abatendo integralmente os juros, multas e correções monetárias. O pagamento poderá ser realizado à vista via Pix ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito.

O posto de Franca, que poderá ser utilizado para renegociações presenciais, funcionará neste sábado das 9h às 13h, com o objetivo de facilitar o atendimento aos clientes que querem adequar suas dívidas antes do encerramento da campanha.

Quem desejar ir presencialmente ao posto da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) deverá ir até a avenida Dr. Flávio Rocha, 4.951. No local, o interessado poderá tirar todas as suas dúvidas e realizar sua renegociação.

