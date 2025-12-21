Em 2025, Franca viveu acontecimentos marcantes que repercutiram na mídia. Ao longo do ano, o portal GCN/Sampi esteve à frente de grandes coberturas jornalísticas, retratando desde o luto coletivo provocado por acidentes graves até histórias de superação que renovaram a esperança da população, além de investigações policiais que desarticularam importantes esquemas criminosos.

Para relembrar esses fatos, o portal inicia uma série especial que revisitará as 100 matérias mais lidas do ano. A proposta é apresentar, de forma progressiva, os episódios que mais impactaram a cidade e ficaram na memória dos leitores ao longo desse período.

Luto e comoção popular

A retrospectiva irá relembrar a cobertura intensa de tragédias no trânsito e nas rodovias da região, entre elas o acidente com o ônibus de estudantes da Unifran (Universidade de Franca) e colisões fatais que chocaram a população.