Em 2025, Franca viveu acontecimentos marcantes que repercutiram na mídia. Ao longo do ano, o portal GCN/Sampi esteve à frente de grandes coberturas jornalísticas, retratando desde o luto coletivo provocado por acidentes graves até histórias de superação que renovaram a esperança da população, além de investigações policiais que desarticularam importantes esquemas criminosos.
Para relembrar esses fatos, o portal inicia uma série especial que revisitará as 100 matérias mais lidas do ano. A proposta é apresentar, de forma progressiva, os episódios que mais impactaram a cidade e ficaram na memória dos leitores ao longo desse período.
Luto e comoção popular
A retrospectiva irá relembrar a cobertura intensa de tragédias no trânsito e nas rodovias da região, entre elas o acidente com o ônibus de estudantes da Unifran (Universidade de Franca) e colisões fatais que chocaram a população.
Foram histórias que mobilizaram a cidade em um sentimento coletivo de solidariedade, desde a morte de pessoas conhecidas do comércio e da sociedade francana até casos dramáticos de vítimas que perderam a vida enquanto aguardavam atendimento médico.
O submundo do crime e a ação da Justiça
A segurança pública foi um dos temas centrais do ano. Os leitores acompanharam em tempo real os desdobramentos de megaoperações contra o crime organizado, incluindo ações contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e esquemas de agiotagem que operavam na cidade.
Crimes que chocaram pela brutalidade ou mistério, como corpos encontrados em locais inusitados e homicídios que desafiaram a polícia, também farão parte desta recapitulação.
Fé, curiosidades e serviços
O noticiário também abriu espaço para o inexplicável e para os conteúdos que ganharam grande repercussão nas redes sociais. Entre as matérias mais acessadas, estão relatos de fé, como o caso do bebê que voltou à vida após a oração da família — episódio tratado por muitos como um verdadeiro “milagre” e que ganhou destaque em todo o país.
A retrospectiva ainda relembra fatos curiosos que chamaram a atenção do público, como aparições de figuras nacionais pelas ruas de Franca e vídeos gravados na região que viralizaram e tiveram ampla repercussão.
Mudanças importantes na coleta de lixo, concursos públicos bastante concorridos e alertas de saúde pública estiveram entre os assuntos mais acompanhados no portal, cumprindo um papel fundamental de informar e orientar o cidadão francano.
Acompanhe a série
A partir dos próximos dias, novas matérias deverão ser publicadas em formato de ranking, relembrando cada destaque. Os leitores poderão conferir e rediscutir cada uma dessas matérias e acompanhar a Retrospectiva 2025 do Portal GCN.
