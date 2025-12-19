O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) apresentou, na manhã desta sexta-feira, 19, a prestação de contas da administração municipal e as principais ações da Prefeitura ao longo de 2025. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de secretários, integrantes do alto escalão e colaboradores da administração.

Alexandre iniciou a apresentação afirmando que os números da prestação de contas refletem o trabalho realizado ao longo do ano. Segundo ele, mais do que apresentar dados, o encontro também serviu como um momento de reconhecimento pelas ações desenvolvidas em 2025. "É uma reunião para dizer o seguinte: que bom que estamos todos juntos e conseguimos realizar isso aqui. Cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito, cada um na sua área, cada um no seu braço, cada um na sua forma de alcançar o que precisa ser feito."

O prefeito destacou que obras importantes serão entregues em 2026, entre elas o Hospital Regional Três Colinas, o NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), a Policlínica e o Mercadão Municipal da Estação. Ele também informou que as unidades de saúde receberão equipamentos de ar-condicionado, além da construção de uma nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na região Sul da cidade e de um kartódromo, com espaço para apresentações de freestyle de motos.

Saúde