O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) apresentou, na manhã desta sexta-feira, 19, a prestação de contas da administração municipal e as principais ações da Prefeitura ao longo de 2025. O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de secretários, integrantes do alto escalão e colaboradores da administração.
Alexandre iniciou a apresentação afirmando que os números da prestação de contas refletem o trabalho realizado ao longo do ano. Segundo ele, mais do que apresentar dados, o encontro também serviu como um momento de reconhecimento pelas ações desenvolvidas em 2025. "É uma reunião para dizer o seguinte: que bom que estamos todos juntos e conseguimos realizar isso aqui. Cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito, cada um na sua área, cada um no seu braço, cada um na sua forma de alcançar o que precisa ser feito."
O prefeito destacou que obras importantes serão entregues em 2026, entre elas o Hospital Regional Três Colinas, o NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), a Policlínica e o Mercadão Municipal da Estação. Ele também informou que as unidades de saúde receberão equipamentos de ar-condicionado, além da construção de uma nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na região Sul da cidade e de um kartódromo, com espaço para apresentações de freestyle de motos.
Saúde
O prefeito destacou que a área da Saúde foi marcada por avanços estruturais e ampliação significativa da capacidade de atendimento. Entre as principais ações estão a implantação do CRA (Centro de Referência do Autismo de Franca), a construção das novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Peres Elias/Esmeralda e Jardim Palma, além da implantação do programa Minha Nova UBS, que substitui prédios antigos por unidades mais modernas, com obras já iniciadas na Vila Santa Terezinha, por exemplo.
Também avançaram a construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, a revitalização do Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" e a assinatura de convênio para a construção da Policlínica, voltada a consultas especializadas, exames e cirurgias de pequeno porte. Houve, ainda, a aquisição de duas novas ambulâncias UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel, somando-se às 11 já entregues.
No período de janeiro a novembro, a Secretaria Municipal de Saúde realizou mais de 255 mil atendimentos médicos clínicos gerais, 65 mil com médicos da família, 56 mil pediátricos, além de milhares de consultas em ginecologia, psicologia, fonoaudiologia e psiquiatria. O município também realizou mais de 1,6 milhão de exames especializados, 7.817 mamografias e comprou procedimentos diagnósticos e cirurgias eletivas na rede privada.
Educação
Na área da Educação, 9.278 alunos da fase I ao 2º ano foram beneficiados. O programa “Tempo Todo”, criado em 2023, dobrou o número de crianças atendidas em período integral. O município também inaugurou as creches dos bairros Copacabana e Pacaembu, iniciou a implantação de sinal sonoro em escolas para acolher crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), chegando a 15 unidades, e deu início ao programa de climatização da rede municipal, que atendeu 10 escolas em 2025.
O curso de Robótica, por exemplo, atendeu 880 estudantes dos 3º anos através da Sala Maker, que também recebeu alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Houve ainda o aumento do número de educadores de apoio pedagógico, totalizando 414 profissionais para atender 1.014 alunos.
Ação Social
Na área da Assistência Social, Alexandre destacou que as ações fortaleceram a proteção às famílias e aos grupos mais vulneráveis. A legislação foi alterada para incluir pessoas idosas e com deficiência no programa Família de Origem, ampliado em 2025, e que beneficiou cerca de 3 mil pessoas entre 2021 e 2025.
Em parceria com o Governo do Estado, o município oferece auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência, atualmente atendendo 98 beneficiárias. Houve ampliação das vagas na Casa da Mulher em Situação de Violência, no projeto Reconhecer e no Programa de Proteção Social Assistida, que dobrou o número de vagas e contribuiu para uma redução de 65% no acolhimento institucional de crianças e adolescentes, entre outros investimentos.
Inovação e Desenvolvimento
Na área de Inovação e Desenvolvimento, Franca ganhou destaque nacional ao figurar entre os municípios com alto desenvolvimento socioeconômico no IFDM (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal) 2025 e ao receber o selo de Cidade Inteligente. O município implantou os programas “Prospera Franca” e “Bora Crescer”, que fortaleceram a liberdade econômica e o apoio aos empreendedores.
Somente em 2025, o Banco do Povo liberou mais de R$ 2,4 milhões. A cidade também avançou na geração de empregos, com milhares de vagas divulgadas pelo Emprega Franca, oferta de cursos profissionalizantes, realização do “Dia de Oportunidades” e ingresso na Rede Paulista de Centros de Inovação.
Meio Ambiente
Na área de Meio Ambiente, o prefeito ressaltou que foram realizadas 9.300 castrações de animais, recolhidos 150 animais de grande porte em vias públicas, promovidos atendimentos pelo VetMóvel e ações de educação ambiental. O município também ampliou áreas verdes, com doação e plantio de mudas, reabriu o Bosque dos Angicos e implantou câmeras em pontos críticos de descarte irregular de lixo.
Segurança
A Prefeitura informou que, na área da Segurança, contratou novos agentes de videomonitoramento, ampliou para 78 o número de câmeras instaladas em ruas e avenidas e reforçou a parceria com as polícias Civil e Militar. Também investiu na abertura de licitação para novas tecnologias, como câmeras com reconhecimento facial e identificação de veículos, além de entregar drones e equipamentos às forças de segurança e ampliar a sinalização viária.
Infraestrutura
Foram aprovados milhares de processos de alvarás e "Habite-se" na área de Infraestrutura, além de novos empreendimentos. A Prefeitura também obteve mais de R$ 26 milhões em parceria com o Governo do Estado de São Paulo para o Programa "Asfalto Novo", com a pavimentação de 420 mil m² de asfalto em diversos bairros.
Também foram analisados processos de regularização fundiária e aprovados novos empreendimentos. Houve, ainda, a ampliação da outorga onerosa para regularização de imóveis com até 200 m² de forma gratuita, parceria com a iniciativa privada para construção de creche e abertura de licitação para obras de combate às enchentes em pontos críticos da cidade.
Esporte e Cultura
Com a criação da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, Alexandre afirmou que o município ampliou as vagas nas escolinhas de formação, passando a oferecer mais de 16 mil vagas em 118 núcleos. Também foram inaugurados dois novos CEPELs (Centros Populares de Esporte e Lazer), na Vila Raycos e no Parque dos Lima, além da conquista do título de Campeão Geral dos Jogos Regionais de 2025 e do fomento a 75 projetos culturais.
Administração e Finanças
Para garantir a sustentabilidade e novas ações, foi implantado o projeto Prefeitura Sem Papel, transformando os processos em digitais e economizando mais de 7 milhões de folhas de papel em relação a 2024.
Também foram realizados quase 14 mil atendimentos na Central On-line, com serviços sendo disponibilizados através do site www.franca.sp.gov.br. Houve a contratação de 431 novos servidores, sendo 70% deles para Saúde e Educação. Além disso, a Prefeitura realizou o pagamento de mais de R$ 21 milhões em precatórios.
Encerramento
A prestação de contas teve duração de cerca de 1h30. Ao final, Alexandre voltou a agradecer e destacou o papel da Câmara Municipal. Dos 15 vereadores, apenas Marcelo Tidy (MDB) esteve presente.
Por fim, ressaltou que Franca não tem dívidas. “Hoje é um dia para mostrar o que vocês me ajudaram a fazer. Todos nós juntos formamos uma governança espetacular. Nós temos uma cidade que não deve nada a ninguém, que não tem dívidas, que não precisa fazer empréstimo, que não tem nada para ser pago no ano que vem, que a gente não tem os recursos já preparados”, finalizou o prefeito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.