A adolescente Kettelyn Danielly Pedrozo, de 16 anos, está desaparecida desde a tarde dessa terça-feira, 16, em Franca. O caso foi registrado pela mãe no Plantão Policial como desaparecimento de pessoa, após a jovem sair de casa e não retornar até o fim do dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Kettelyn desapareceu por volta das 13h, após uma discussão familiar, na residência da família, localizada no bairro Vila Integração. A mãe, Anelize Costa Pedrozo, informou à polícia que saiu para uma consulta médica e, ao retornar, não encontrou mais a filha em casa.

Ainda segundo o registro, Kettelyn permaneceu na residência com os irmãos mais novos, de 8, 11 e 14 anos, antes de sair.