A adolescente Kettelyn Danielly Pedrozo, de 16 anos, está desaparecida desde a tarde dessa terça-feira, 16, em Franca. O caso foi registrado pela mãe no Plantão Policial como desaparecimento de pessoa, após a jovem sair de casa e não retornar até o fim do dia.
De acordo com o boletim de ocorrência, Kettelyn desapareceu por volta das 13h, após uma discussão familiar, na residência da família, localizada no bairro Vila Integração. A mãe, Anelize Costa Pedrozo, informou à polícia que saiu para uma consulta médica e, ao retornar, não encontrou mais a filha em casa.
Ainda segundo o registro, Kettelyn permaneceu na residência com os irmãos mais novos, de 8, 11 e 14 anos, antes de sair.
A adolescente teria levado apenas um documento pessoal, deixando o telefone celular em casa e sem levar roupas ou outros pertences. No momento do desaparecimento, ela vestia um uniforme de supermercado, calça de moletom preta e tênis preto.
A avó da adolescente, Claudineia Oliveira, relatou preocupação com o desaparecimento e afirmou que o comportamento não é comum. "Ela nunca fez isso. Ela é tranquila, trabalha, estuda e faz curso. Não tem quase amigos, só os da sala de aula", disse.
"A gente está desesperado. Já vai para dois dias, ela está sumida desde ontem. A gente precisa de ajuda", contou a mãe, Anelize.
Familiares informaram que tentaram contato com amigos e parentes, mas até o momento não obtiveram informações sobre o paradeiro da jovem. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Franca.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Kettelyn pode ser comunicada à polícia pelo telefone 190.
