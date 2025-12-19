Câmeras de segurança flagraram um acidente inusitado na madrugada desta sexta-feira, na avenida Chafic Facury, em Franca. Um homem que conduzia um Kadett vinho perdeu o controle do veículo, bateu violentamente contra um poste de energia e deixou o carro completamente destruído no local.
As imagens mostram que o automóvel seguia em alta velocidade por volta das 4h da manhã quando atingiu o poste. O impacto foi tão forte que a parte frontal do carro ficou totalmente danificada, praticamente “abraçando” a estrutura, que também sofreu danos.
Logo após a colisão, o motorista desceu do veículo vestindo regata, bermuda e tênis. Ele observou rapidamente a situação do carro e, em seguida, caminhou até o muro de um estabelecimento em frente ao local do acidente, onde urinou tranquilamente. Depois disso, o homem deixou o local a pé, abandonando o veículo.
Nas primeiras horas da manhã, motoristas e pedestres que passavam pela avenida se depararam com o carro destruído preso ao poste, cena que chamou a atenção e causou espanto pela gravidade do impacto.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente, identificar o condutor e apurar possíveis responsabilidades, incluindo abandono de veículo e eventuais danos ao poste.
