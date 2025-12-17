Um empresário reagiu a uma tentativa de roubo e entrou em luta corporal com um dos suspeitos no começo da manhã desta quarta-feira, 17, no Residencial São Domingos, em Franca. Um dos criminosos usava uma cueca na cabeça para tentar esconder o rosto no momento da abordagem.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na rua Nair Ferreira Pereira. A vítima contou à polícia que estava abrindo o portão da garagem quando foi surpreendida por dois indivíduos. Segundo ela, os bandidos eram magros e altos, vestidos com calça jeans e moletom preto. Eles anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma arma tipo pistola, de cor preta.
As câmeras de segurança da casa filmaram o momento em que uma mulher entrou no carro e foi surpreendida pela dupla de criminosos. O marido dela, que estava na porta da garagem, ao perceber o roubo, confrontou os bandidos.
Um dos criminosos, simulando estar armado, foi para cima da vítima, que reagiu. Nesse momento, o comparsa fugiu.
Durante a briga, a vítima conseguiu arrancar parte da arma, que foi identificada posteriormente como um simulacro de pistola do tipo airsoft, além de retirar a cueca que escondia o rosto do agressor. Os dois vão para a rua e continuam brigando.
Imagens externas mostram o momento em que a vítima e o ladrão continuam brigando, antes de o criminoso fugir.
Segundo a Polícia Militar, foi possível observar que um dos suspeitos possui diversas tatuagens no rosto, entre elas um desenho de um círculo com asas abaixo do olho esquerdo.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas, até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado como tentativa de roubo e será investigado pela Polícia Civil.
