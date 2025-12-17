Um empresário reagiu a uma tentativa de roubo e entrou em luta corporal com um dos suspeitos no começo da manhã desta quarta-feira, 17, no Residencial São Domingos, em Franca. Um dos criminosos usava uma cueca na cabeça para tentar esconder o rosto no momento da abordagem.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na rua Nair Ferreira Pereira. A vítima contou à polícia que estava abrindo o portão da garagem quando foi surpreendida por dois indivíduos. Segundo ela, os bandidos eram magros e altos, vestidos com calça jeans e moletom preto. Eles anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma arma tipo pistola, de cor preta.

As câmeras de segurança da casa filmaram o momento em que uma mulher entrou no carro e foi surpreendida pela dupla de criminosos. O marido dela, que estava na porta da garagem, ao perceber o roubo, confrontou os bandidos.