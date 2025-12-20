Felipe Françoso de Carvalho tem 39 anos e carrega no olhar a mesma curiosidade que despertou aos sete, quando ganhou do pai um simples — e decisivo — presente de aniversário: um kit de mágica. Nascido na capital paulista, foi ali que a arte entrou em sua vida não apenas como entretenimento, mas como linguagem para compreender o mundo.
A partir daquele momento, a infância de Felipe passou a ser atravessada pelo encantamento. A mágica virou ofício ainda cedo e, ao longo dos anos, ele se apresentou em festas de aniversário, casamentos e despedidas de solteiro. Até os 30 anos, foi o ilusionismo que guiou seus passos, ensinando técnica, disciplina e, principalmente, o poder do olhar atento ao outro.
Mas a vida, como a arte, também muda de ato. E foi depois dessa fase que Felipe se descobriu palhaço, nascendo o palhaço Tecovisk. Não como ruptura, mas como continuidade. Tudo o que aprendeu com a mágica segue vivo na palhaçaria, agora com ainda mais corpo, presença e escuta.
Hoje, Felipe atua como palhaço em eventos empresariais, festas e, sobretudo, no cotidiano da cidade. É nos semáforos de Franca, especialmente no cruzamento da avenida Major Nicácio com a Álvaro Abranches, que ele se apresenta.
Mais do que arrancar risadas, Felipe encontrou na palhaçaria uma forma de atravessar as próprias dores. “Aprendi a ser palhaço para não sentir tanto as dores da vida”, disse.
O reconhecimento pelo trabalho veio também pelos palcos. Em 2025, Felipe foi campeão do Festival Águas de Março, na categoria Teatro e Circo, ao lado da Cia. Boca do Lixo, consolidando sua trajetória artística. No dia 10 de dezembro, Dia do Palhaço, recebeu outro convite simbólico: participar do “Papo de Picadeiro”, no Sesc Franca, um bate-papo sobre a palhaçaria francana, compartilhando experiências, vivências e reflexões sobre o ofício.
Felipe segue entre o asfalto e o palco, entre o improviso do semáforo e a luz dos refletores, mantendo viva a essência do que o move desde criança.
Como ele próprio define, em uma frase que resume sua caminhada: "o riso é a mão de Deus sobre o mundo conturbado."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.