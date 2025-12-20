Felipe Françoso de Carvalho tem 39 anos e carrega no olhar a mesma curiosidade que despertou aos sete, quando ganhou do pai um simples — e decisivo — presente de aniversário: um kit de mágica. Nascido na capital paulista, foi ali que a arte entrou em sua vida não apenas como entretenimento, mas como linguagem para compreender o mundo.

A partir daquele momento, a infância de Felipe passou a ser atravessada pelo encantamento. A mágica virou ofício ainda cedo e, ao longo dos anos, ele se apresentou em festas de aniversário, casamentos e despedidas de solteiro. Até os 30 anos, foi o ilusionismo que guiou seus passos, ensinando técnica, disciplina e, principalmente, o poder do olhar atento ao outro.

Mas a vida, como a arte, também muda de ato. E foi depois dessa fase que Felipe se descobriu palhaço, nascendo o palhaço Tecovisk. Não como ruptura, mas como continuidade. Tudo o que aprendeu com a mágica segue vivo na palhaçaria, agora com ainda mais corpo, presença e escuta.