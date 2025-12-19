Uma mulher acionou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira, 19, ao avistar um cachorro preto dentro do Córrego dos Bagres, nas proximidades do City Posto, na avenida Hélio Palermo, em Franca. O chamado foi feito por volta das 8h, enquanto ela levava o filho de carro para uma sessão de terapia.
Segundo relato, ao passar em frente ao City Posto, Amanda de Almeida Garcia percebeu a presença do animal no córrego e imediatamente entrou em contato com o serviço de resgate, informando a localização aproximada. A equipe pediu que ela aguardasse no local.
Como precisava deixar o filho na terapia, a mulher seguiu até o compromisso e, em seguida, retornou ao ponto indicado. Ao voltar, conseguiu avistar novamente o cachorro e permaneceu aguardando a chegada do resgate.
O Corpo de Bombeiros foi até o local e resgatou o animal da situação de perigo. O cachorro foi retirado do córrego sem ferimentos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.