Uma mulher acionou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira, 19, ao avistar um cachorro preto dentro do Córrego dos Bagres, nas proximidades do City Posto, na avenida Hélio Palermo, em Franca. O chamado foi feito por volta das 8h, enquanto ela levava o filho de carro para uma sessão de terapia.

Segundo relato, ao passar em frente ao City Posto, Amanda de Almeida Garcia percebeu a presença do animal no córrego e imediatamente entrou em contato com o serviço de resgate, informando a localização aproximada. A equipe pediu que ela aguardasse no local.

Como precisava deixar o filho na terapia, a mulher seguiu até o compromisso e, em seguida, retornou ao ponto indicado. Ao voltar, conseguiu avistar novamente o cachorro e permaneceu aguardando a chegada do resgate.