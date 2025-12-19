19 de dezembro de 2025
PERIGO

Husky escapa de crianças e ataca cachorra no Jardim Flórida

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento em que o Husky ataca a cadelinha no meio da rua
Um momento de tensão assustou moradores da rua das Violetas, no Jardim Flórida, em Franca, nesta quinta-feira, 18. Um cão da raça Husky Siberiano escapou da guia e atacou violentamente uma cachorra que estava na porta de sua residência.

Segundo testemunhas, o ataque só não terminou em tragédia graças à intervenção rápida de um vizinho. O Husky agarrou a cachorra pelo pescoço e a sacudiu.

"Não ficou muito ferida porque meu marido evitou o pior. Ele teve que quase enforcar o cachorro para que ele soltasse. Ele não soltava por nada", relatou a moradora que presenciou a cena.

Alerta: crianças no comando da guia

O ponto que gerou maior indignação e preocupação na vizinhança foi a forma como o animal agressor estava sendo conduzido. De acordo com o relato, crianças eram responsáveis por segurar a guia do Husky no momento do incidente.

Um segundo Husky, de cor mais escura, também é visto fugindo dos domínios de uma das crianças, entretando ele apenas fugiu, não atacando ninguém.

"É muita irresponsabilidade para o tamanho do porte do cachorro", desabafou a testemunha. Devido à força do animal, as crianças não conseguiram contê-lo quando ele avançou.

Estado de saúde

Após ser salva, a cadela atacada fugiu assustada, retornando para casa apenas no final da tarde. Apesar do susto e da violência do ataque, ela se encontra estável e passa bem. O Husky envolvido no episódio já foi visto outras vezes circulando pelo bairro.

O caso reforça a orientação de especialistas e da legislação: cães de médio e grande porte devem ser conduzidos em vias públicas sempre por adultos, utilizando guias adequadas e enforcadores, para garantir a segurança de pedestres e outros animais.

