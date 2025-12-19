Um momento de tensão assustou moradores da rua das Violetas, no Jardim Flórida, em Franca, nesta quinta-feira, 18. Um cão da raça Husky Siberiano escapou da guia e atacou violentamente uma cachorra que estava na porta de sua residência.

Segundo testemunhas, o ataque só não terminou em tragédia graças à intervenção rápida de um vizinho. O Husky agarrou a cachorra pelo pescoço e a sacudiu.

"Não ficou muito ferida porque meu marido evitou o pior. Ele teve que quase enforcar o cachorro para que ele soltasse. Ele não soltava por nada", relatou a moradora que presenciou a cena.

Alerta: crianças no comando da guia