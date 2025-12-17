Uma briga entre servidores públicos da Prefeitura de Restinga chamou a atenção da cidade no início da tarde da última sexta-feira, 12. A confusão, que acabou em ocorrência policial, envolveu a secretária de Administração, Vanessa Cintra da Silva Correia; o secretário de Saúde, Luís Rodrigo, que tentava apaziguar os ânimos; o diretor de Serviços Urbanos, Emerson Flávio de Souza; e um ex-funcionário temporário da Prefeitura, filho de Vanessa.

A confusão inicial foi entre Emerson e Vanessa, mas contou também com a participação de parentes dos dois lados. Segundo pessoas ligadas à administração, o motivo da briga foi devido a divergências de decisões administrativas. A família da secretária não teria aceitado a demissão do filho, há cerca de dois meses.

Na sexta-feira, o marido de Vanessa teria esbarrado seu veículo no carro de Emerson ao estacionar, gerando discussão e deflagrando a confusão que terminou com ameaças e xingamentos no meio da rua.