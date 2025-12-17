Uma briga entre servidores públicos da Prefeitura de Restinga chamou a atenção da cidade no início da tarde da última sexta-feira, 12. A confusão, que acabou em ocorrência policial, envolveu a secretária de Administração, Vanessa Cintra da Silva Correia; o secretário de Saúde, Luís Rodrigo, que tentava apaziguar os ânimos; o diretor de Serviços Urbanos, Emerson Flávio de Souza; e um ex-funcionário temporário da Prefeitura, filho de Vanessa.
A confusão inicial foi entre Emerson e Vanessa, mas contou também com a participação de parentes dos dois lados. Segundo pessoas ligadas à administração, o motivo da briga foi devido a divergências de decisões administrativas. A família da secretária não teria aceitado a demissão do filho, há cerca de dois meses.
Na sexta-feira, o marido de Vanessa teria esbarrado seu veículo no carro de Emerson ao estacionar, gerando discussão e deflagrando a confusão que terminou com ameaças e xingamentos no meio da rua.
Imagens de vídeos mostram vários pontos da confusão, com xingamentos e tentativas de agressões, inclusive com policiais militares tentando separar os envolvidos. O secretário de Saúde aparece sempre tentando apaziguar os envolvidos. Em outro momento, imagens mostram o filho da secretária e o marido dela descendo do carro tentando agredir parentes de Emerson com barra de ferro.
O rapaz, filho da secretária, sofreu ferimentos nos braços, costas e cabeça, precisando passar por atendimento em uma unidade de saúde na cidade. A Polícia Militar registrou a ocorrência.
A administração municipal informou nessa terça-feira, 16, que vai apurar os fatos e tomar as devidas medidas posteriormente.
A reportagem procurou o diretor de Serviços Urbanos e a secretária de Administração da Prefeitura, mas ambos não se manifestaram sobre a briga até a publicação deste texto.
Veja a nota da Prefeitura:
“A administração informa que tomou conhecimento dos fatos recentemente divulgados e que, no momento, está realizando a apuração detalhada das informações disponíveis. Concluída essa etapa, o tema será submetido às instâncias competentes para a devida deliberação, com a adoção das medidas que se mostrarem cabíveis”.
