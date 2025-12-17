A Pastoral do Menor, localizada na rua Elias Limonta, 1948, no Jardim Aeroporto 3, em Franca será palco, nesta quarta-feira, 17, de uma grande celebração do protagonismo juvenil. Às 19h, crianças e adolescentes da cidade apresentam o espetáculo oficial de encerramento do projeto “Chega Mais!”.
O evento, que é gratuito e aberto a toda a comunidade, promete emocionar o público com performances que unem a tradição da capoeira à energia das danças urbanas. A apresentação é o resultado prático de meses de oficinas e dedicação dos alunos atendidos pela iniciativa.
Arte e inclusão
Desenvolvido pela Associação de Arte, Cultura e Esporte de Ribeirão Preto (AACE) e viabilizado através do ProAC, o projeto tem como foco a transformação social.
Ao longo do ano, as oficinas gratuitas trabalharam muito além da técnica artística: promoveram disciplina, criatividade e o fortalecimento de vínculos sociais. Agora, os pequenos artistas sobem ao palco para compartilhar com famílias e vizinhos a evolução conquistada.
