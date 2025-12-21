As rodovias que cortam a região de Franca devem registrar aumento no fluxo de veículos durante as festas de Natal e Ano Novo. A Arteris ViaPaulista estima que cerca de 398,6 mil veículos circulem pela rodovia Cândido Portinari (SP-334), principal ligação entre Franca e Ribeirão Preto, entre esta terça-feira, 23, e o dia 5 de janeiro.

A estimativa integra um levantamento da concessionária, que prevê a circulação de cerca de 1,7 milhão de veículos nas rodovias sob sua administração durante o período de fim de ano. Veja abaixo:

(SP-330), de Ribeirão Preto a Santa Rita do Passa Quatro, passando por Cravinhos e São Simão: 775 mil veículos. Rodovia Cândido Portinari (SP-334), de Ribeirão Preto a Franca, passando por Batatais, Brodowski, Jardinópolis e Restinga: 398.657 mil veículos.

(SP-255), de Ribeirão Preto até Itaporanga, na divisa com o Paraná, passando por Araraquara, Rincão, Boa Esperança, entre outras cidades: 552.522 veículos. Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto (SP-318), de Rincão a São Carlos: 50.586 veículos.

Entre os dias 23 e 29 de dezembro, o movimento nas estradas deve crescer 6% em relação aos dias normais, com a previsão de circulação de 916.090 veículos. Já no período do Ano Novo, de 30 de dezembro a 5 de janeiro, a expectativa é de aumento de 4% no tráfego, com cerca de 861 mil veículos em deslocamento.

