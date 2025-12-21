As rodovias que cortam a região de Franca devem registrar aumento no fluxo de veículos durante as festas de Natal e Ano Novo. A Arteris ViaPaulista estima que cerca de 398,6 mil veículos circulem pela rodovia Cândido Portinari (SP-334), principal ligação entre Franca e Ribeirão Preto, entre esta terça-feira, 23, e o dia 5 de janeiro.
A estimativa integra um levantamento da concessionária, que prevê a circulação de cerca de 1,7 milhão de veículos nas rodovias sob sua administração durante o período de fim de ano. Veja abaixo:
- Rodovia Anhanguera (SP-330), de Ribeirão Preto a Santa Rita do Passa Quatro, passando por Cravinhos e São Simão: 775 mil veículos.
- Rodovia Cândido Portinari (SP-334), de Ribeirão Preto a Franca, passando por Batatais, Brodowski, Jardinópolis e Restinga: 398.657 mil veículos.
- Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), de Ribeirão Preto até Itaporanga, na divisa com o Paraná, passando por Araraquara, Rincão, Boa Esperança, entre outras cidades: 552.522 veículos.
- Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto (SP-318), de Rincão a São Carlos: 50.586 veículos.
Entre os dias 23 e 29 de dezembro, o movimento nas estradas deve crescer 6% em relação aos dias normais, com a previsão de circulação de 916.090 veículos. Já no período do Ano Novo, de 30 de dezembro a 5 de janeiro, a expectativa é de aumento de 4% no tráfego, com cerca de 861 mil veículos em deslocamento.
Atendimento por WhatsApp
Uma das novidades anunciadas pela Arteris ViaPaulista para este período é o atendimento via WhatsApp, disponível 24 horas pelo número (16) 3969-8491. Por meio de um chatbot, os usuários podem solicitar apoio em casos de pane mecânica ou elétrica, acidentes, presença de animais ou objetos na pista, além de atendimento pré-hospitalar. O serviço permite o envio da localização em tempo real, agilizando o socorro.
Operação especial e segurança
Para atender ao aumento no fluxo, a concessionária informou que estará com todo o efetivo operacional mobilizado, com viaturas e equipes posicionadas em pontos estratégicos, especialmente nos horários de pico. As rodovias são monitoradas 24 horas por câmeras e pelo CCO (Centro de Controle Operacional).
Os motoristas também contam com 19 SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário) ao longo das rodovias, com estrutura que inclui banheiros, água, fraldário e wi-fi.
Outras facilidades
Nas praças de pedágio da ViaPaulista, o pagamento da tarifa pode ser feito por débito por aproximação, utilizando cartão, celular ou smartwatch com tecnologia NFC. O atendimento telefônico segue disponível pelo 0800 001 1255, também 24 horas por dia.
As condições de tráfego em tempo real podem ser acompanhadas pelas redes sociais da concessionária.
