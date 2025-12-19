Moradores da Vila Exposição, em Franca, vivem dias de medo após um ataque envolvendo dois cães da raça pitbull registrados nesta semana. Uma mulher e sua cachorra foram atacadas em plena via pública, na rua Dom Felício César Cunha Vasconcelos, e o caso gerou preocupação na vizinhança.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nas imagens, dois pitbulls saem pelo portão de uma residência e atravessam a rua em direção à cachorrinha Mel, que estava deitada do outro lado da via. Inicialmente, um dos cães se aproxima, cheira o animal, mas logo os dois pitbulls avançam e iniciam a briga.

Ao perceber o ataque, a tutora de Mel tenta intervir para proteger a cachorra. Durante a tentativa de separar os animais, a mulher acaba sendo mordida várias vezes nas pernas e nos pés. As imagens mostram o momento de desespero até que um idoso, que estava na mesma casa de onde os cães saíram, atravessa a rua para ajudar.