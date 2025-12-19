Moradores da Vila Exposição, em Franca, vivem dias de medo após um ataque envolvendo dois cães da raça pitbull registrados nesta semana. Uma mulher e sua cachorra foram atacadas em plena via pública, na rua Dom Felício César Cunha Vasconcelos, e o caso gerou preocupação na vizinhança.
Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Nas imagens, dois pitbulls saem pelo portão de uma residência e atravessam a rua em direção à cachorrinha Mel, que estava deitada do outro lado da via. Inicialmente, um dos cães se aproxima, cheira o animal, mas logo os dois pitbulls avançam e iniciam a briga.
Ao perceber o ataque, a tutora de Mel tenta intervir para proteger a cachorra. Durante a tentativa de separar os animais, a mulher acaba sendo mordida várias vezes nas pernas e nos pés. As imagens mostram o momento de desespero até que um idoso, que estava na mesma casa de onde os cães saíram, atravessa a rua para ajudar.
Minutos depois, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) chegou ao local para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz". Ela recebeu atendimento médico e, segundo testemunhas, teve alta ainda no mesmo dia. A cachorrinha Mel também foi ferida, mas passa bem.
A Polícia Militar foi acionada e três viaturas estiveram no local para averiguar a situação. O ataque aconteceu na terça-feira, 16, mas as imagens só vieram a público agora, aumentando a repercussão e a indignação entre os moradores da região.
Segundo relatos de vizinhos, os pitbulls pertencem a um homem que mora nos fundos da residência. A mulher atacada seria a proprietária do imóvel, enquanto o tutor dos cães é inquilino. Moradores afirmam que os animais costumam ficar soltos na rua com frequência, embora nunca tivessem atacado ninguém até então.
Após o episódio, a vizinhança relata insegurança e medo de novos ataques. “Agora todo mundo fica com receio de sair na rua, principalmente quem tem criança ou outros animais”, contou uma moradora.
Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas adotadas em relação aos cães. O caso segue sob acompanhamento, enquanto moradores cobram providências para evitar novos episódios.
