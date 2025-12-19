Um motorista que dirigia um carro GM Kadett, de cor vinho, atingiu em cheio um poste nas últimas horas na avenida Dr. Chafic Facury, no Jardim Ângela Rosa, região Sul de Franca.

Na manhã desta sexta-feira, 19, quem passava pela avenida ainda conseguia ver o veículo no local, abandonado.

Com o impacto, a parte dianteira central do carro teve danos significativos.