19 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
REGIÃO SUL

Carro bate em poste e veículo fica abandonado em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Carro atngiu em cheio poste da avenida
Carro atngiu em cheio poste da avenida

Um motorista que dirigia um carro GM Kadett, de cor vinho, atingiu em cheio um poste nas últimas horas na avenida Dr. Chafic Facury, no Jardim Ângela Rosa, região Sul de Franca.

Na manhã desta sexta-feira, 19, quem passava pela avenida ainda conseguia ver o veículo no local, abandonado.

Com o impacto, a parte dianteira central do carro teve danos significativos.

A reportagem tenta apurar se o motorista ficou ferido e se a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários