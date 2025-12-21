21 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA PRESIDENTE VARGAS

Pessoas em situação de rua ocupam ponto de ônibus e geram queixas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Pessoas em situação de rua dormindo em colchões em ponto de ônibus na avenida Presidente Vargas, em Franca
Pessoas em situação de rua dormindo em colchões em ponto de ônibus na avenida Presidente Vargas, em Franca

Usuários do transporte público relatam dificuldades para esperar ônibus em um ponto da avenida Presidente Vargas, em Franca. De acordo com os passageiros, o local vem sendo ocupado por pessoas em situação de rua que usam os bancos para dormir e colocam colchões sobre e ao lado dos assentos. A Prefeitura enviou uma equipe para atender a ocorrência.

Imagens registradas por pessoas que estavam no ponto na última quinta-feira, 18, mostram a ocupação dos bancos, deixando idosos, crianças e demais usuários sem espaço para aguardar o ônibus com segurança e conforto.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que entende a situação social das pessoas em vulnerabilidade, mas destacou o impacto para quem depende do transporte público. "Eu não estou falando mal deles, a gente precisa entender o que essas pessoas estão passando, mas e nós? Tem idosos esperando ônibus, crianças, e não tem onde sentar, e o cheiro é muito forte, eles usam aquele espaço como banheiro também", relatou.

Trabalho realizado 

A Prefeitura de Franca informou, por meio de nota, que a Secretaria de Ação Social enviou equipes do Serviço de Abordagem Social ao local. Segundo o comunicado, uma das pessoas em situação de rua aceitou atendimento e foi encaminhada, enquanto outra recusou o acolhimento oferecido.

A administração municipal também informou que a Secretaria de Meio Ambiente realizou a limpeza dos pontos de ônibus.

Ainda conforme a Prefeitura, as equipes técnicas realizam abordagens diárias nos principais pontos da cidade, oferecendo escuta, orientações e encaminhamentos para a rede socioassistencial. O Serviço de Abordagem Social pode ser acionado pelo telefone (16) 99965-6571.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários