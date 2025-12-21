Usuários do transporte público relatam dificuldades para esperar ônibus em um ponto da avenida Presidente Vargas, em Franca. De acordo com os passageiros, o local vem sendo ocupado por pessoas em situação de rua que usam os bancos para dormir e colocam colchões sobre e ao lado dos assentos. A Prefeitura enviou uma equipe para atender a ocorrência.
Imagens registradas por pessoas que estavam no ponto na última quinta-feira, 18, mostram a ocupação dos bancos, deixando idosos, crianças e demais usuários sem espaço para aguardar o ônibus com segurança e conforto.
Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que entende a situação social das pessoas em vulnerabilidade, mas destacou o impacto para quem depende do transporte público. "Eu não estou falando mal deles, a gente precisa entender o que essas pessoas estão passando, mas e nós? Tem idosos esperando ônibus, crianças, e não tem onde sentar, e o cheiro é muito forte, eles usam aquele espaço como banheiro também", relatou.
Trabalho realizado
A Prefeitura de Franca informou, por meio de nota, que a Secretaria de Ação Social enviou equipes do Serviço de Abordagem Social ao local. Segundo o comunicado, uma das pessoas em situação de rua aceitou atendimento e foi encaminhada, enquanto outra recusou o acolhimento oferecido.
A administração municipal também informou que a Secretaria de Meio Ambiente realizou a limpeza dos pontos de ônibus.
Ainda conforme a Prefeitura, as equipes técnicas realizam abordagens diárias nos principais pontos da cidade, oferecendo escuta, orientações e encaminhamentos para a rede socioassistencial. O Serviço de Abordagem Social pode ser acionado pelo telefone (16) 99965-6571.
