19 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 19, em Franca:

Nome: Joana D’Arc Heráclito 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Luiza Cortez 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Neuza Pereira de Faria Andrade 
Idade: 76 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Reginaldo Gerson Silva 
Idade: 59 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

