Veja o obituário desta sexta-feira, 19, em Franca:

Nome: Joana D’Arc Heráclito

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Luiza Cortez

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h