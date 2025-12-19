Veja o obituário desta sexta-feira, 19, em Franca:
Nome: Joana D’Arc Heráclito
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Luiza Cortez
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Neuza Pereira de Faria Andrade
Idade: 76 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Reginaldo Gerson Silva
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
