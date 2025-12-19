O espírito natalino invadiu a zona sul de Franca sobre quatro rodas. Um grupo de amigos e familiares se uniu para decorar um caminhão, levar o Papai Noel para as ruas e distribuir balas para as crianças da região.
A iniciativa, que já percorre alguns bairros há duas semanas, tem como foco principal o Complexo Aeroporto (bairros 1, 2, 3 e 4). Segundo os organizadores, novas saídas estão programadas para esta sexta-feira, 19, e para a próxima semana, mas a realização depende das condições climáticas. "Vamos sair se não chover", ressaltam.
Tradição e superação
O grupo já possui um histórico de solidariedade na região. Há cinco anos, eles realizam ações no Dia das Crianças, distribuindo saquinhos de doces. O projeto de Natal, no entanto, ganhou força total neste ano.
Em 2023, o proprietário do caminhão chegou a decorar o veículo, mas a ação foi limitada a apenas um dia devido à doença do pai dos organizadores. "Ano passado meu irmão ficou meses decorando, mas nosso pai ficou muito doente. Então, esse ano pegamos mais sério", explica um dos responsáveis.
Caminhão decorado
Para este Natal, o veículo recebeu uma decoração especial e o grupo conseguiu doações de balas para ampliar a distribuição. A ideia foi abraçada também pelos funcionários e amigos da família.
A dinâmica é simples: o caminhão iluminado passa pelos bairros e o grupo segue distribuindo a alegria e os doces "enquanto tiver pacotinhos".
