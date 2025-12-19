O espírito natalino invadiu a zona sul de Franca sobre quatro rodas. Um grupo de amigos e familiares se uniu para decorar um caminhão, levar o Papai Noel para as ruas e distribuir balas para as crianças da região.

A iniciativa, que já percorre alguns bairros há duas semanas, tem como foco principal o Complexo Aeroporto (bairros 1, 2, 3 e 4). Segundo os organizadores, novas saídas estão programadas para esta sexta-feira, 19, e para a próxima semana, mas a realização depende das condições climáticas. "Vamos sair se não chover", ressaltam.

Tradição e superação

O grupo já possui um histórico de solidariedade na região. Há cinco anos, eles realizam ações no Dia das Crianças, distribuindo saquinhos de doces. O projeto de Natal, no entanto, ganhou força total neste ano.