A segurança pública em Franca receberá um reforço tecnológico significativo a partir do próximo ano. A Prefeitura concluiu nesta semana mais uma etapa da licitação para a instalação de um sistema moderno de vigilância, que inclui reconhecimento facial e leitura de placas veiculares.
A abertura das propostas, por meio de pregão, aconteceu nesta quarta-feira, 16. A empresa vencedora do foi a Borges Monitoramento e Rastreamento, pedindo o valor de R$ 68 mil mensais para realizar o serviço. A proposta é 42% menor do valor previsto no edital - R$ 116.833,33.
Após o cumprimento dos prazos legais burocráticos, a previsão é que a operação tenha início em 2026.
Olhos na cidade
O novo contrato prevê a instalação, manutenção e correção de equipamentos de alta precisão em pontos estratégicos do município. O pacote tecnológico inclui:
- 34 câmeras com tecnologia de leitura de placas (OCR), ideais para identificar veículos furtados ou roubados;
- 12 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, voltadas para a identificação de indivíduos.
Segundo o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o objetivo é fechar o cerco nas áreas mais sensíveis. "Estamos ampliando a vigilância nos bairros e em pontos estratégicos, como as entradas e saídas da cidade e em diversos cruzamentos de vias de todas as regiões", destacou.
Integração policial
Um dos grandes diferenciais do novo sistema será a integração de dados. As imagens e informações captadas serão compartilhadas em tempo real com as Polícias Civil e Militar, agilizando a resposta das forças de segurança em casos de crimes ou ocorrências suspeitas.
Monitoramento 24 horas
Além das câmeras nas ruas, a administração municipal reforça a vigilância interna. O projeto engloba 2 mil câmeras instaladas em prédios públicos.
Todo esse aparato será gerido pela Central de Monitoramento, localizada no bairro Cidade Nova. O local opera 24 horas por dia e conta com equipamentos que permitem giros de 360 graus para cobertura total.
Para dar conta da demanda, a Prefeitura investiu neste ano na criação de cargos específicos de Agente de Videomonitoramento, que atuarão em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal) na operação do sistema.
