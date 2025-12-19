A segurança pública em Franca receberá um reforço tecnológico significativo a partir do próximo ano. A Prefeitura concluiu nesta semana mais uma etapa da licitação para a instalação de um sistema moderno de vigilância, que inclui reconhecimento facial e leitura de placas veiculares.

A abertura das propostas, por meio de pregão, aconteceu nesta quarta-feira, 16. A empresa vencedora do foi a Borges Monitoramento e Rastreamento, pedindo o valor de R$ 68 mil mensais para realizar o serviço. A proposta é 42% menor do valor previsto no edital - R$ 116.833,33.

Após o cumprimento dos prazos legais burocráticos, a previsão é que a operação tenha início em 2026.

Olhos na cidade