19 de dezembro de 2025
'IPTU EM DIA'

Prefeitura de Franca sorteia R$ 83,4 mil no Natal

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Central de atendimento da Prefeitura de Franca
Central de atendimento da Prefeitura de Franca

Contribuintes de Franca têm uma chance extra de terminar o ano com o bolso cheio. A Secretaria de Finanças confirmou para o próximo dia 27 de dezembro o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia, que pagará um prêmio de R$ 83,4 mil (valor bruto).

O sorteio será realizado através da Extração de Natal da Loteria Federal. Para concorrer a essa bolada, a regra é clara: o contribuinte precisa efetuar o pagamento do imposto antes da data do sorteio e não pode ter nenhum débito pendente com o município.

Atenção aos prazos

Quem deixou para pagar na última hora precisa ficar atento ao funcionamento das repartições públicas. O expediente na Prefeitura na próxima semana será encerrado às 12h do dia 24 (véspera de Natal) e o atendimento só será retomado na segunda-feira, dia 29. Portanto, a recomendação é antecipar a regularização.

Como conferir seu número

Os números da sorte são formados pela combinação da centena do primeiro e do segundo prêmios da Loteria Federal. O contribuinte pode consultar sua numeração de duas formas:

  1. No próprio boleto do imposto;
  2. Pelo site da Prefeitura, acessando este link e informando o controle de cadastro ou o cadastro do imóvel.

Regularização de dívidas

Para quem está inadimplente e deseja participar do sorteio, ainda há tempo de quitar ou parcelar os débitos. O atendimento é feito pelo Setor de Dívida Ativa ou através do e-mail divida@franca.sp.gov.br.

Este é o segundo prêmio distribuído no ano. O primeiro sorteio ocorreu em março, contemplando quem optou pelo pagamento em cota única. Ao todo, o projeto distribui R$ 166,9 mil em premiações para incentivar a arrecadação municipal.

