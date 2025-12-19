Contribuintes de Franca têm uma chance extra de terminar o ano com o bolso cheio. A Secretaria de Finanças confirmou para o próximo dia 27 de dezembro o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia, que pagará um prêmio de R$ 83,4 mil (valor bruto).
O sorteio será realizado através da Extração de Natal da Loteria Federal. Para concorrer a essa bolada, a regra é clara: o contribuinte precisa efetuar o pagamento do imposto antes da data do sorteio e não pode ter nenhum débito pendente com o município.
Atenção aos prazos
Quem deixou para pagar na última hora precisa ficar atento ao funcionamento das repartições públicas. O expediente na Prefeitura na próxima semana será encerrado às 12h do dia 24 (véspera de Natal) e o atendimento só será retomado na segunda-feira, dia 29. Portanto, a recomendação é antecipar a regularização.
Como conferir seu número
Os números da sorte são formados pela combinação da centena do primeiro e do segundo prêmios da Loteria Federal. O contribuinte pode consultar sua numeração de duas formas:
- No próprio boleto do imposto;
- Pelo site da Prefeitura, acessando
este link e informando o controle de cadastro ou o cadastro do imóvel.
Regularização de dívidas
Para quem está inadimplente e deseja participar do sorteio, ainda há tempo de quitar ou parcelar os débitos. O atendimento é feito pelo Setor de Dívida Ativa ou através do e-mail divida@franca.sp.gov.br.
Este é o segundo prêmio distribuído no ano. O primeiro sorteio ocorreu em março, contemplando quem optou pelo pagamento em cota única. Ao todo, o projeto distribui R$ 166,9 mil em premiações para incentivar a arrecadação municipal.
