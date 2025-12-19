Contribuintes de Franca têm uma chance extra de terminar o ano com o bolso cheio. A Secretaria de Finanças confirmou para o próximo dia 27 de dezembro o segundo sorteio do projeto IPTU em Dia, que pagará um prêmio de R$ 83,4 mil (valor bruto).

O sorteio será realizado através da Extração de Natal da Loteria Federal. Para concorrer a essa bolada, a regra é clara: o contribuinte precisa efetuar o pagamento do imposto antes da data do sorteio e não pode ter nenhum débito pendente com o município.

Atenção aos prazos

Quem deixou para pagar na última hora precisa ficar atento ao funcionamento das repartições públicas. O expediente na Prefeitura na próxima semana será encerrado às 12h do dia 24 (véspera de Natal) e o atendimento só será retomado na segunda-feira, dia 29. Portanto, a recomendação é antecipar a regularização.

Como conferir seu número