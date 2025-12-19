O fim de semana em Franca será dividido em dois momentos climáticos. Quem gosta de temperaturas mais amenas e barulho de chuva deve aproveitar a sexta-feira, 19, e o sábado, 20. Já quem prefere o calor e atividades ao ar livre terá no domingo, 21, a melhor oportunidade, quando os termômetros voltam a subir.
Sexta-feira, 19: muita água e temperatura amena
Esta sexta-feira é o dia de maior alerta. O tempo fica fechado, com sol, pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia e da noite.
- Volume de chuva: é o dia mais chuvoso, com 23,6 mm previstos.
- Temperatura: o tempo fica fresco, com máxima de apenas 24°C e mínima de 19°C.
Sábado, 20: chuva continua, mas para à noite
No sábado, a instabilidade persiste. A manhã terá sol com muitas nuvens e a tarde segue com pancadas de chuva e trovoadas. A novidade é que a chuva deve dar uma trégua durante a noite.
- Volume de chuva: ainda significativo, com 14,1 mm.
- Temperatura: mantém-se estável e amena, com máxima de 24°C.
Domingo, 21: o retorno do calor
O domingo marca a virada no tempo. O sol aparece com mais força e, apesar da previsão de pancadas isoladas à tarde, o volume é irrisório (0,3 mm), indicando que a maior parte do dia será aproveitável.
- Temperatura: volta a esquentar, com a máxima saltando para 27°C.
- Noite: o fim de semana termina com muitas nuvens, mas sem chuva.
