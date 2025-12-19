O fim de semana em Franca será dividido em dois momentos climáticos. Quem gosta de temperaturas mais amenas e barulho de chuva deve aproveitar a sexta-feira, 19, e o sábado, 20. Já quem prefere o calor e atividades ao ar livre terá no domingo, 21, a melhor oportunidade, quando os termômetros voltam a subir.

Sexta-feira, 19: muita água e temperatura amena

Esta sexta-feira é o dia de maior alerta. O tempo fica fechado, com sol, pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia e da noite.