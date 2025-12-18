18 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BASQUETE

Sesi Franca vence o Pato no Paraná pelo NBB

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Alexandre Barella/Assessoria Pato Basquete
Lance da partida entre Sesi Franca Basquete e Pato Basquete
Lance da partida entre Sesi Franca Basquete e Pato Basquete

O Sesi Franca derrotou o Pato Basquete por 93 a 71 na noite desta quinta-feira, 18, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

O próximo jogo dos francanos na competição será neste sábado, 20, contra o Bauru, em Franca.

O jogo 

Com bom aproveitamento do ala-pivô Lucas Dias, com 10 pontos, e do ala David Jackson, com 7 pontos, o time francano venceu o primeiro quarto por 26 a 19. Os comandados de Helinho Garcia abriram 15 pontos no segundo quarto, vencendo por 24 a 18.

O terceiro período foi equilibrado, com ligeira vantagem dos francanos: 16 a 11. O Franca administrou a grande vantagem, garantindo a vitória no Paraná.

Os maiores pontuadores do Franca foram Lucas Dias, com 20 pontos; David Jackson e Zu Júnior, com 14 pontos cada um; o ala-armador Georginho, com 13, e Laterza, com 6.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários