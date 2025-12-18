O Sesi Franca derrotou o Pato Basquete por 93 a 71 na noite desta quinta-feira, 18, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pela fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
O próximo jogo dos francanos na competição será neste sábado, 20, contra o Bauru, em Franca.
O jogo
Com bom aproveitamento do ala-pivô Lucas Dias, com 10 pontos, e do ala David Jackson, com 7 pontos, o time francano venceu o primeiro quarto por 26 a 19. Os comandados de Helinho Garcia abriram 15 pontos no segundo quarto, vencendo por 24 a 18.
O terceiro período foi equilibrado, com ligeira vantagem dos francanos: 16 a 11. O Franca administrou a grande vantagem, garantindo a vitória no Paraná.
Os maiores pontuadores do Franca foram Lucas Dias, com 20 pontos; David Jackson e Zu Júnior, com 14 pontos cada um; o ala-armador Georginho, com 13, e Laterza, com 6.
