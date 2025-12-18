Um idoso de 71 anos ficou com ferimentos gravíssimos nos pés após ser atropelado na faixa de pedestres da Avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na zona Sul de Franca, na noite desta quinta-feira, 18.

De acordo com o motociclista, que se envolveu no acidente, ele voltava para casa no sentido Centro-bairro quando não viu o idoso na faixa de pedestres e o atropelou.

O motociclista estava em baixa velocidade, mas, devido ao impacto, os pés do idoso foram prensados e sofreram fraturas expostas graves. O motociclista não se feriu.