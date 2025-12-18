18 de dezembro de 2025
ASSISTA

Motociclista escapa de atropelamento após acidente com caminhão

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmara de segurança
Motociclista caída após acidente em Franca
Motociclista caída após acidente em Franca

Uma motociclista de 30 anos escapou por pouco de um atropelamento em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 18, na avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador, em Franca.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o trânsito seguia normalmente quando duas caminhonetes fizeram uma conversão em um retorno da via.

A motociclista, que vinha logo atrás, tentou evitar a colisão, perdeu o controle e se chocou com um caminhão que seguia no mesmo sentido.

Após a batida, a condutora caiu na pista e a motocicleta foi parar debaixo do caminhão, que chegou a passar sobre o veículo. A mulher caiu à frente e não foi atingida pelas rodas.

A vítima foi socorrida até a Santa Casa de Franca. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

