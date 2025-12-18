Uma motociclista de 30 anos escapou por pouco de um atropelamento em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 18, na avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador, em Franca.
O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o trânsito seguia normalmente quando duas caminhonetes fizeram uma conversão em um retorno da via.
A motociclista, que vinha logo atrás, tentou evitar a colisão, perdeu o controle e se chocou com um caminhão que seguia no mesmo sentido.
Após a batida, a condutora caiu na pista e a motocicleta foi parar debaixo do caminhão, que chegou a passar sobre o veículo. A mulher caiu à frente e não foi atingida pelas rodas.
A vítima foi socorrida até a Santa Casa de Franca. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
