Uma motociclista de 30 anos escapou por pouco de um atropelamento em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 18, na avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador, em Franca.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o trânsito seguia normalmente quando duas caminhonetes fizeram uma conversão em um retorno da via.

A motociclista, que vinha logo atrás, tentou evitar a colisão, perdeu o controle e se chocou com um caminhão que seguia no mesmo sentido.