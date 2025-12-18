Uma operação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo prendeu, na manhã desta quinta-feira, 18, um homem de 47 anos acusado de homicídio triplamente qualificado ocorrido na cidade de Itaúna, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime aconteceu na noite de 31 de agosto deste ano, em um bar no bairro Cerqueira Lima. A vítima, um idoso de 67 anos, estava sentada sozinha no interior do estabelecimento quando foi surpreendida pelo autor, que se aproximou por trás e efetuou vários disparos com um revólver calibre 38.
Ainda de acordo com a investigação, mesmo após ser atingido, o idoso tentou fugir, mas foi baleado novamente e caiu no chão. O suspeito teria se aproximado da vítima e feito novos disparos à queima-roupa antes de fugir do local em um veículo. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Desde a data do crime, o homem era considerado foragido. Após trabalho de inteligência, a Polícia Civil de Itaúna identificou que ele estaria morando em Barretos, no interior de São Paulo.
Uma equipe da PCMG foi até Barretos e, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) da cidade, cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça mineira.
O suspeito foi localizado em sua residência, no bairro Jardim Alvorada, e preso sem oferecer resistência. Ele foi levado para a DIG de Barretos, passou por exame de corpo de delito e será encaminhado à Cadeia Pública de Colina, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais.
