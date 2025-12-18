Uma operação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo prendeu, na manhã desta quinta-feira, 18, um homem de 47 anos acusado de homicídio triplamente qualificado ocorrido na cidade de Itaúna, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime aconteceu na noite de 31 de agosto deste ano, em um bar no bairro Cerqueira Lima. A vítima, um idoso de 67 anos, estava sentada sozinha no interior do estabelecimento quando foi surpreendida pelo autor, que se aproximou por trás e efetuou vários disparos com um revólver calibre 38.

Ainda de acordo com a investigação, mesmo após ser atingido, o idoso tentou fugir, mas foi baleado novamente e caiu no chão. O suspeito teria se aproximado da vítima e feito novos disparos à queima-roupa antes de fugir do local em um veículo. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.