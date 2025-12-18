A Polícia Civil, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), prendeu dois suspeitos durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira, 18, em Osasco (SP). A ação teve como alvo uma quadrilha investigada por uma série de roubos a farmácias em várias cidades da região de Franca.
De acordo com a Polícia Civil, a ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Batatais, vinculada ao Deinter-3 (Ribeirão Preto), com apoio do GOE de Franca e de Osasco. Os alvos seriam responsáveis, principalmente, pelo roubo de medicamentos utilizados para emagrecimento.
As investigações apontaram que o grupo criminoso atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e logística estruturada para a prática dos crimes. A partir da identificação dos envolvidos, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, que foram cumpridos durante a operação.
Dois homens, identificados pelas iniciais V.H.S.G. e L.J.L., foram presos. A ocorrência foi registrada como captura de procurado e segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos.
Em nota, a Polícia Civil reforçou o compromisso com o combate qualificado ao crime organizado e informou que as apurações continuam.
