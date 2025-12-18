O meia-atacante Lucca Prior, de 21 anos, que joga atualmente no Fortaleza, participou no último domingo, 14, de um jogo beneficente realizado em Franca com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições sociais da cidade. A ação reuniu familiares, amigos e atletas convidados durante o período de férias do jogador no município.
Natural de Franca, Lucca deixou a cidade aos 10 anos para integrar as categorias de base do Athletico Paranaense, em Curitiba (PR), onde se profissionalizou e chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17. No ano passado, foi contratado pelo Fortaleza, clube que defende atualmente.
A partida beneficente aconteceu no campo do Internacional e colocou em campo o time "Amigos do Lucca Prior" contra "Amigos do Weldinho", ex-jogador francano com passagens por Palmeiras e Corinthians.
Antes do jogo principal, o evento contou com partidas preliminares envolvendo escolas de futebol de Franca, com atletas entre 8 e 11 anos. Participaram as escolinhas Associação Sabesp, Academia do Galo, Internacional, Rosen Boys, Educare Sports, Furacão e Boca Juniors.
Além de acompanhar os jogos, crianças e familiares participaram da arrecadação de alimentos e tiveram contato com o jogador, que permaneceu no local durante o evento.
Dentro de campo, a equipe de Weldinho venceu a partida. Fora dele, a arrecadação ultrapassou 500 quilos de alimentos, destinados à ONG Menino Barsanulfo, à Paróquia São Benedito e ao Fullness Movimento Evangélico.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.