O meia-atacante Lucca Prior, de 21 anos, que joga atualmente no Fortaleza, participou no último domingo, 14, de um jogo beneficente realizado em Franca com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições sociais da cidade. A ação reuniu familiares, amigos e atletas convidados durante o período de férias do jogador no município.

Natural de Franca, Lucca deixou a cidade aos 10 anos para integrar as categorias de base do Athletico Paranaense, em Curitiba (PR), onde se profissionalizou e chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17. No ano passado, foi contratado pelo Fortaleza, clube que defende atualmente.

A partida beneficente aconteceu no campo do Internacional e colocou em campo o time "Amigos do Lucca Prior" contra "Amigos do Weldinho", ex-jogador francano com passagens por Palmeiras e Corinthians.