O Sesi Franca retoma a disputa do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26, na noite desta quinta-feira, 18, contra o Pato Basquete. O confronto será às 19h30, no ginásio do Sesi, em Pato Branco, Paraná, pela reta final do primeiro turno da fase regular da competição.

A equipe francana volta a jogar pela competição nacional após viagem ao Chile, onde enfrentou o Instituto-ARG e a Universidad pela primeira janela da Champions League Américas. O Sesi perdeu para o Instituto e venceu a Universidad, em jogos realizados em Concepción.

O técnico Helinho Garcia contará com todos os jogadores que atuaram nas partidas no Chile. “A chave já está virada, a gente sabe o quanto é importante cada vitória no NBB”, disse.