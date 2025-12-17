A tradicional Carreata de Natal da Massas Daiana será realizada nesta quarta-feira, 17, a partir das 19h, em Franca. O evento, que já se tornou parte do calendário natalino da cidade, contará com caminhões e carros decorados e iluminados, levando o espírito do Natal a diferentes regiões da cidade.
O ponto de partida e de chegada será a sede da Massas Daiana. A carreata percorrerá diversas avenidas importantes, passando por bairros centrais e regiões mais afastadas, permitindo que moradores de várias partes da cidade acompanhem o desfile natalino.
De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de confraternização e alegria para as famílias francanas, com iluminação especial, decoração temática e a presença do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos ao longo do trajeto. Os francanos podem conferir o trajeto através deste link.
Principais vias do percurso
Durante a carreata, o caminhão da Massas Daiana passará pelas seguintes avenidas e ruas:
• Avenida Rio Amazonas
• Avenida Alonso y Alonso
• Avenida Major Nicácio
• Avenida Presidente Vargas
• Avenida Brasil
• Avenida Adhemar Pereira de Barros
• Avenida Santa Cruz
• Avenida Paulino Pucci
• Avenida Santos Dumont
• Rua Francisco Marques
O trajeto foi planejado para abranger diferentes regiões da cidade, garantindo maior alcance do evento e segurança no deslocamento dos veículos participantes.
A carreata é aberta ao público e a orientação é para que os moradores acompanhem a passagem do caminhão de forma segura, respeitando as normas de trânsito.
