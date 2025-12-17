17 de dezembro de 2025
BOAS FESTAS!

Carreata de Natal da Massas Daiana percorre Franca nesta quarta

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caminhão iluminado da Massas Daiana
Caminhão iluminado da Massas Daiana

A tradicional Carreata de Natal da Massas Daiana será realizada nesta quarta-feira, 17, a partir das 19h, em Franca. O evento, que já se tornou parte do calendário natalino da cidade, contará com caminhões e carros decorados e iluminados, levando o espírito do Natal a diferentes regiões da cidade.

O ponto de partida e de chegada será a sede da Massas Daiana. A carreata percorrerá diversas avenidas importantes, passando por bairros centrais e regiões mais afastadas, permitindo que moradores de várias partes da cidade acompanhem o desfile natalino.

De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de confraternização e alegria para as famílias francanas, com iluminação especial, decoração temática e a presença do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos ao longo do trajeto. Os francanos podem conferir o trajeto através deste link.

Principais vias do percurso

Durante a carreata, o caminhão da Massas Daiana passará pelas seguintes avenidas e ruas:

•    Avenida Rio Amazonas
•    Avenida Alonso y Alonso
•    Avenida Major Nicácio
•    Avenida Presidente Vargas
•    Avenida Brasil
•    Avenida Adhemar Pereira de Barros
•    Avenida Santa Cruz
•    Avenida Paulino Pucci
•    Avenida Santos Dumont
•    Rua Francisco Marques

O trajeto foi planejado para abranger diferentes regiões da cidade, garantindo maior alcance do evento e segurança no deslocamento dos veículos participantes.

A carreata é aberta ao público e a orientação é para que os moradores acompanhem a passagem do caminhão de forma segura, respeitando as normas de trânsito.

