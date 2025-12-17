A tradicional Carreata de Natal da Massas Daiana será realizada nesta quarta-feira, 17, a partir das 19h, em Franca. O evento, que já se tornou parte do calendário natalino da cidade, contará com caminhões e carros decorados e iluminados, levando o espírito do Natal a diferentes regiões da cidade.

O ponto de partida e de chegada será a sede da Massas Daiana. A carreata percorrerá diversas avenidas importantes, passando por bairros centrais e regiões mais afastadas, permitindo que moradores de várias partes da cidade acompanhem o desfile natalino.

De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um momento de confraternização e alegria para as famílias francanas, com iluminação especial, decoração temática e a presença do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos ao longo do trajeto. Os francanos podem conferir o trajeto através deste link.

Principais vias do percurso