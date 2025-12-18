A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas em Franca com 333 tijolos de maconha, nessa quarta-feira, 17, durante uma operação realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Ribeirão Preto.

As investigações apontaram que o suspeito teria viajado até o estado do Mato Grosso para buscar uma grande carga de entorpecentes. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais chegaram a uma residência em construção, pertencente ao investigado, que estaria sendo usada como depósito para armazenar e distribuir drogas na região.

No imóvel, os agentes encontraram cerca de 369 quilos de maconha, divididos em 333 tijolos, além de outras porções menores do entorpecente. Parte do material também foi localizada na casa de um familiar do suspeito, junto com objetos usados para fracionar e embalar a droga.