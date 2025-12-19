O final do ano se aproxima e, junto dele, uma série de mudanças relacionada aos funcionamentos dos estabelecimentos em Franca. Os horários devem ser especiais nesta reta final de dezembro e início de janeiro.
Comércio local
No comércio francano, o horário de funcionamento segue especial até o Natal. Até o dia 23, as lojas de rua funcionam das 9h às 22h durante a semana, das 9h às 18h aos sábados e das 10h às 18h aos domingos. Na véspera de Natal, 24, o funcionamento será das 9h às 18h. No dia 25, o comércio permanece fechado, retornando a partir das 12h do dia 26, indo até as 18h.
A partir do dia 27, até o dia 31, os comerciantes voltam ao horário de funcionamento habitual do restante do ano.
O presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge, avaliou positivamente a reta final de 2025.
“Chegamos à reta final das vendas do Natal com uma expectativa extremamente positiva para o comércio de Franca. As projeções do IE-Acif apontam que o setor pode movimentar até R$ 56,1 milhões em razão da data, refletindo um cenário de confiança, emprego aquecido e maior poder de compra das famílias”, disse.
Sobre os comerciantes, Fernando pontuou que grande parte deles também tem ótimas expectativas, prevendo até mesmo crescimento de faturamento.
“Mais de 70% dos empresários avaliaram que o Natal deve ser excelente ou bom, e muitos projetaram crescimento no faturamento, resultado direto de um ano favorável para o mercado de trabalho, da injeção do 13º salário na economia e de estratégias comerciais bem planejadas. Para a Acif, esses números reforçam a força do nosso comércio e mostram que Franca está preparada para fechar 2025 em alta, transformando otimismo em vendas, empregos e desenvolvimento para a cidade”, concluiu.
Shopping da cidade
No shopping da cidade, a programação especial começou nessa quinta-feira, 18, quando o horário foi estendido, funcionando das 10h às 23h, com exceção do domingo, dia 21, que também terá horário diferenciado, porém, funcionará das 10h às 22h.
Na véspera de Natal, o funcionamento do shopping será das 9h às 18h. Já no dia de Natal, as lojas estarão fechadas.
Já no pós-Natal, o funcionamento retorna ao horário normal, das 10h às 22h. O domingo tem a praça de alimentação abrindo a partir das 12h até às 22h e as lojas a partir das 14h e funcionando até às 20h.
Para o Ano Novo, na véspera, 31, o shopping funciona das 10h às 17h e, no dia primeiro, também estará fechado.
Bancos
Segundo o Sindicato dos Bancários de Franca, o funcionamento dos bancos da cidade também sofrerá alteração devido às festividades. No dia 24 de dezembro, o funcionamento vai das 9h às 11h. Já no dia 25, estarão fechados.
No Ano Novo, a véspera no dia 31 não terá atendimento e dia 1°, os bancos permanecerão fechados.
