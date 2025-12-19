O final do ano se aproxima e, junto dele, uma série de mudanças relacionada aos funcionamentos dos estabelecimentos em Franca. Os horários devem ser especiais nesta reta final de dezembro e início de janeiro.

Comércio local

No comércio francano, o horário de funcionamento segue especial até o Natal. Até o dia 23, as lojas de rua funcionam das 9h às 22h durante a semana, das 9h às 18h aos sábados e das 10h às 18h aos domingos. Na véspera de Natal, 24, o funcionamento será das 9h às 18h. No dia 25, o comércio permanece fechado, retornando a partir das 12h do dia 26, indo até as 18h.

A partir do dia 27, até o dia 31, os comerciantes voltam ao horário de funcionamento habitual do restante do ano.