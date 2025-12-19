O Savegnago realizou, na manhã dessa quinta-feira, 18, a entrega dos recursos acumulados da Campanha Moeda Solidária, realizada anualmente na rede de supermercados Savegnago, em Franca. Os beneficiados deste ano foram o Lar Beneficiente Eurípedes Barsanulfo, a Apae de Franca e O Hospital do Câncer, do Grupo Santa Casa de Franca.
A entrega foi realizada em formato de cheque simbólico às três representações das instituições. Para o Lar Eurípedes Barsanulfo, foram R$ 13.153,63. Já para o Hospital do Câncer e Apae de Franca, foram R$ 13.152,70 para cada um deles.
“A Moeda Solidária é um programa do Savegnago, junto com nossos clientes, onde o cliente passa no caixa, ele deixa aquele troco ali para que a gente possa fazer a doação. [...] Neste ano tivemos um montante satisfatório, porém, a gente sempre espera que se possa a cada ano melhorar esses valores, para que possamos cada vez mais aumentar essas doações às entidades necessitadas”, disse o gerente da loja 11 do Savegnago, Tales Eduardo Cintra.
A Apae de Franca participa da Campanha da Moeda Solidária desde a implantação do programa em Franca, sendo beneficiada todos os anos pelo projeto.
“É muito gratificante essa ajuda. Contribui bastante para a gente continuar mantendo o atendimento de qualidade, de excelência para a pessoa com deficiência. É esse pouquinho de cada cliente, o centavo de cada que soma e consegue fazer essa mobilização”, disse Corina Gomes, coordenadora de Marketing e Eventos da instituição.
Beneficiado pela quarta vez na ação Moeda Solidária, o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, representado pelo tesoureiro Carlos Magno, expressou sua gratidão pelo valor recebido.
“Essa doação é primordial para os nossos custos. Os repasses direcionados a todas as entidades nem sempre são suficientes para cobrir todos os custos, então esse benefício que a Rede Savegnago está repassando é uma coisa de grande valia, não só para o lar, mas para todas as entidades aqui de Franca “, afirmou o tesoureiro.
O Hospital de Câncer de Franca também estava presente, representado pelo presidente do Grupo Santa Casa, Sidnei Martins, que explicou como é gratificante fazer um trabalho voluntário e conseguir mobilizar pessoas em prol da solidariedade.
“A Santa Casa precisa de ajuda e converte essa ajuda para a comunidade mais carente. [...] Essa doação que estamos recebendo vai ganhar uma destinação e, no mínimo, nós vamos multiplicar isso aí”, contou o presidente.
