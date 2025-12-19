O Savegnago realizou, na manhã dessa quinta-feira, 18, a entrega dos recursos acumulados da Campanha Moeda Solidária, realizada anualmente na rede de supermercados Savegnago, em Franca. Os beneficiados deste ano foram o Lar Beneficiente Eurípedes Barsanulfo, a Apae de Franca e O Hospital do Câncer, do Grupo Santa Casa de Franca.

A entrega foi realizada em formato de cheque simbólico às três representações das instituições. Para o Lar Eurípedes Barsanulfo, foram R$ 13.153,63. Já para o Hospital do Câncer e Apae de Franca, foram R$ 13.152,70 para cada um deles.

“A Moeda Solidária é um programa do Savegnago, junto com nossos clientes, onde o cliente passa no caixa, ele deixa aquele troco ali para que a gente possa fazer a doação. [...] Neste ano tivemos um montante satisfatório, porém, a gente sempre espera que se possa a cada ano melhorar esses valores, para que possamos cada vez mais aumentar essas doações às entidades necessitadas”, disse o gerente da loja 11 do Savegnago, Tales Eduardo Cintra.