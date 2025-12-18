O trânsito de Franca tem feito, em média, três vítimas fatais por mês em 2025, segundo dados do Infosiga-SP, plataforma do Governo do Estado de São Paulo.

De janeiro a novembro de 2025, o município contabilizou 35 óbitos no trânsito, número que representa um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2024.

Em novembro, no entanto, foi registrada uma única morte em decorrência de acidente de trânsito, número inferior ao do mesmo período do ano passado, quando houve duas vítimas.

Padrão de vítima