18 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Mulher é atacada por cachorros dentro de casa, no Jd. Portinari

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu, na casa da mulher prestando atendimento
Equipe do Samu, na casa da mulher prestando atendimento

Uma mulher de 65 anos ficou ferida após ser atacada por cachorros dentro da própria residência, na manhã desta quinta-feira,18, no bairro Jardim Portinari, em Franca.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada após uma denúncia de ataque de animais. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a mulher com ferimentos nas mãos, braços e pernas. As mãos apresentavam sangramento intenso.

Os primeiros atendimentos foram realizados ainda na residência. Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e em estado estável no momento do socorro.

Segundo informações apuradas no local, a mulher possui oito cachorros. A equipe de reportagem tentou conversar com a vítima, mas ela preferiu não comentar o ocorrido. Ainda assim, negou que os ferimentos tenham sido causados pelos animais, possivelmente com a intenção de protegê-los.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para auxiliar na contenção dos cachorros, mas a intervenção não foi necessária, e a equipe acabou dispensada.

Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica mais detalhada. O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários