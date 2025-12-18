Uma mulher de 65 anos ficou ferida após ser atacada por cachorros dentro da própria residência, na manhã desta quinta-feira,18, no bairro Jardim Portinari, em Franca.
De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada após uma denúncia de ataque de animais. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a mulher com ferimentos nas mãos, braços e pernas. As mãos apresentavam sangramento intenso.
Os primeiros atendimentos foram realizados ainda na residência. Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e em estado estável no momento do socorro.
Segundo informações apuradas no local, a mulher possui oito cachorros. A equipe de reportagem tentou conversar com a vítima, mas ela preferiu não comentar o ocorrido. Ainda assim, negou que os ferimentos tenham sido causados pelos animais, possivelmente com a intenção de protegê-los.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para auxiliar na contenção dos cachorros, mas a intervenção não foi necessária, e a equipe acabou dispensada.
Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica mais detalhada. O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes.
