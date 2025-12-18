Uma mulher de 65 anos ficou ferida após ser atacada por cachorros dentro da própria residência, na manhã desta quinta-feira,18, no bairro Jardim Portinari, em Franca.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada após uma denúncia de ataque de animais. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a mulher com ferimentos nas mãos, braços e pernas. As mãos apresentavam sangramento intenso.

Os primeiros atendimentos foram realizados ainda na residência. Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e em estado estável no momento do socorro.