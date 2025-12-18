O corpo de Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, será enterrado nesta quinta-feira, 18, em Franca. O jovem morreu na tarde de terça-feira, 16, após 19 dias internado em estado grave na Santa Casa da cidade, depois de um grave acidente de moto.
O velório teve início às 10h, no São Vicente de Paulo, e segue até 15h45. Em seguida, o cortejo sairá para o Cemitério Jardim das Oliveiras, onde o sepultamento está previsto para as 16h.
Além da despedida, a família de Leandro tomou a decisão de doar órgãos. Os órgãos doados não foram informados.
Relembre o caso
Leandro sofreu um acidente na noite do dia 27 de novembro, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. Ele pilotava uma motocicleta quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro.
A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. O jovem foi socorrido em estado grave e levado à Santa Casa, onde permaneceu internado desde o dia do acidente.
O caso foi registrado e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
