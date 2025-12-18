O corpo de Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, será enterrado nesta quinta-feira, 18, em Franca. O jovem morreu na tarde de terça-feira, 16, após 19 dias internado em estado grave na Santa Casa da cidade, depois de um grave acidente de moto.

O velório teve início às 10h, no São Vicente de Paulo, e segue até 15h45. Em seguida, o cortejo sairá para o Cemitério Jardim das Oliveiras, onde o sepultamento está previsto para as 16h.

Além da despedida, a família de Leandro tomou a decisão de doar órgãos. Os órgãos doados não foram informados.

Relembre o caso