Um entregador de Franca teve a principal ferramenta de trabalho furtada na noite dessa quarta-feira, 17, no bairro Mundo Novo. A motocicleta, usada diariamente para garantir o sustento da família, foi levada de frente à residência da vítima.
Segundo o relato, o trabalhador chegou em casa por volta das 20h30 e estacionou a moto na via, como de costume. Poucos minutos depois, ao retornar, percebeu que o veículo já não estava mais no local.
A motocicleta furtada é uma Honda CG 160 Fan, de cor preta, que possuía uma capa azul no tanque, detalhe que pode ajudar na identificação. O entregador destacou a importância do veículo para sua rotina. “É a moto que eu uso para trabalhar e tirar meu sustento”, desabafou.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, a moto não foi localizada. A vítima pede ajuda da população com informações que possam levar ao paradeiro do veículo.
A placa da moto é: FUF6A76. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato direto com ele pelo (16) 98816-7660 ou (16) 99443-2551, ou acionar a polícia pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.