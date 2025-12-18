Um entregador de Franca teve a principal ferramenta de trabalho furtada na noite dessa quarta-feira, 17, no bairro Mundo Novo. A motocicleta, usada diariamente para garantir o sustento da família, foi levada de frente à residência da vítima.

Segundo o relato, o trabalhador chegou em casa por volta das 20h30 e estacionou a moto na via, como de costume. Poucos minutos depois, ao retornar, percebeu que o veículo já não estava mais no local.

A motocicleta furtada é uma Honda CG 160 Fan, de cor preta, que possuía uma capa azul no tanque, detalhe que pode ajudar na identificação. O entregador destacou a importância do veículo para sua rotina. “É a moto que eu uso para trabalhar e tirar meu sustento”, desabafou.