Quem passou pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso na manhã desta quinta-feira, 18, precisou de atenção redobrada. Um buraco de grandes proporções no asfalto fez com que motoristas e populares improvisassem uma sinalização para evitar acidentes.
O problema está localizado na lateral do condomínio Spazio Fratelli, poucos metros antes do posto de combustíveis (próximo à rotatória do antigo Posto Modelo). Para alertar quem passava pelo local, foram colocados galhos de árvores dentro da cratera, servindo como um "aviso" visual para os condutores que seguiam para o trabalho no início da manhã.
"Eu estava vindo para o serviço agora e vi que tem um buraco na Alonso y Alonso. O pessoal até colocou uns galhos de árvore para dar uma sinalizada no trânsito", relatou um leitor à reportagem, enviando vídeos da situação.
Prefeitura promete reparos
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Infraestrutura informou que já tomou conhecimento do caso. Uma equipe será enviada até o local para verificar a situação e adotar as providências necessárias para o reparo da via.
Como solicitar tapa-buracos
A administração municipal reforça que a população pode solicitar serviços de tapa-buracos diretamente pelo canal oficial, o Tapezap.
Para abrir um chamado, basta enviar uma mensagem informando o endereço completo (com numeral), bairro e um ponto de referência para facilitar a localização pelas equipes.
Tapezap: (16) 99999-8480 (WhatsApp)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.