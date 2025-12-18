Quem passou pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso na manhã desta quinta-feira, 18, precisou de atenção redobrada. Um buraco de grandes proporções no asfalto fez com que motoristas e populares improvisassem uma sinalização para evitar acidentes.

O problema está localizado na lateral do condomínio Spazio Fratelli, poucos metros antes do posto de combustíveis (próximo à rotatória do antigo Posto Modelo). Para alertar quem passava pelo local, foram colocados galhos de árvores dentro da cratera, servindo como um "aviso" visual para os condutores que seguiam para o trabalho no início da manhã.

"Eu estava vindo para o serviço agora e vi que tem um buraco na Alonso y Alonso. O pessoal até colocou uns galhos de árvore para dar uma sinalizada no trânsito", relatou um leitor à reportagem, enviando vídeos da situação.

Prefeitura promete reparos